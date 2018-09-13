Сенатором Совета Федерации от Кузбасса станет Алексей Синицын

Вновь избранный губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял решение о выдвижении кандидатуры исполняющегообязанности заместителя губернатора Кемеровской области по взаимодействию с органами местного самоуправления АлексеяСиницына в членыСовета Федерации, сообщаетРИА Новости.

Ранее Сергей Цивилев предоставил в избирательную комиссию информацию о трех кандидатурах в Совет Федерации от Кемеровской области в случае его победы на выборах губернатора Кузбасса. В списках, помимо Синицына, были генеральный директор ООО ХК "СДС-Энерго" Дмитрий Кузьмин и председатель совета народных депутатов Кемерово Николай Сенчуров.

Напомним, соктября 2013 года представителем Кузбассав Совете Федерациибыл Александр Лаврик, полномочия которого заканчиваются в сентябре 2018 года. Он входит в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Алексей Синицын родился 13 января 1976 года в Кемерово. Имеет высшее юридическое образование, кандидат экономических наук. С 1998 года занимался адвокатской деятельностью. В 2015-2016 годах — председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Совета народных депутатов Кемеровской области. Секретарь Кемеровского регионального отделения партии "Единая Россия".

С 2016 по 2018 годы был председателем облсовета IV созыва. После ухода Амана Тулеева с поста губернатора Синицин передал ему депутатский мандат, что позволило Тулееву статьпредседателем облсовета народных депутатов.