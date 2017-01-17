Правительство России выделит регионам в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы субсидии в размере 8335 млн рублей, которые будут распределены между бюджетами 54 субъектов Федерации.Читать дальше
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В Кузбассе на торги выставлены четыре угольных участка
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) назначило на 22 февраля в Кузбассе четыре аукциона на право разведки и добычи угля на участках «Увальный Северный», «Талдинский Южный 3», «Евтинский Перспективный» и «Кыргайский Центральный 1», сообщает Авант-Партнер.Читать дальше
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Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Кузбассе продолжает увеличиваться// Рубрики: Медицина
По данным Роспотребнадзора по Кемеровской области на минувшей неделе в Кузбассе продолжился рост количества заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.Читать дальше
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Угольная компания "Заречная" в Кузбассе планирует начать банкротство
По информации «КоммерсантЪ», угольная компания "Заречная" в Кузбассе планирует начать процедуру собственного банкротства для очистки компании от долга, превышающего 30 млрд рублей.Читать дальше
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Количества бензина, производимого в России, сократилось. А цена на него - выросла
В России за неделю с 9 по 15 января было произведено 745,3 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 2% меньше результата неделей ранее, сообщает Росбалт со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).Читать дальше
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В Кузбассе выявлено более 4500 нарушений закона на углеперерабатывающих предприятиях// Рубрики: Происшествия
В 2016 году Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли провела проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на 112 угледобывающих предприятиях и выявила 4560 нарушений закона.Читать дальше
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Правительство РФ отклонило петицию об отмене «закона Яровой»
Экспертная рабочая группа, которую возглавляет министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, отклонила петицию об отмене «закона Яровой», набравшую более 100 тыс. голосов, сообщает ТАСС.Читать дальше
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Резервный фонд РФ уменьшился за месяц на 52%
По данным Минфина РФ, совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 января 2017 года составил 972,13 млрд руб., что эквивалентно $16,03 млрд., сообщает Росбалт.Читать дальше
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Банк России в 2016 году отозвал 97 лицензий банков
В 2016 году были отозваны лицензии 97 кредитных организаций, 68 из них были признаны банкротами. 59 из них имели заключение о недостоверности годовой отчетности, сообщает ТАСС со ссылкой на главного аудитора Банка России Валерия Горегляда.Читать дальше
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Правительство РФ рассмотрит новый антикризисный план
В правительство направлена обновленная версия антикризисного плана на 2017 год, сообщает «Газета.Ru. Он сократился с 1,5 трлн до 107 млрд рублей.Читать дальше
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Цену на водку предлагают снова изменить
Минфин предлагает понизить минимальный уровень розничной цены на водку, предложенный ранее, сообщает Росбалт со ссылкой на слова главы департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова.Читать дальше
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В Кузбассе проведут проверку правомерности размещения свалки в черте Кемерова// Кемерово // Рубрики: Происшествия
Активисты Общероссийского народного фронта в Кемеровской области обратились в прокуратуру Кемерово с просьбой провести проверку правомерности размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Заводском районе города, сообщает пресс-служба организации.Читать дальше
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Коренным жителям Кузбасса выделят зоны для ведения хозяйства
По сообщению пресс-службы Общероссийского народного фронта в Кемеровской области Министерство природных ресурсов и экологии РФ поддержало предложение о выделении зоны традиционного экстенсивного природопользования на территории Шорского национального парка, сообщает Авант-Партнер.Читать дальше
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В Кузбассе может появиться еще одна ТОСЭР// Новокузнецк // Рубрики: Экономика
В Кузбассе может появиться еще одна опережающего социально-экономического развития: администрация Новокузнецка начала подготовку заявки по созданию ТОСЭР, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на сайт администрации города.Читать дальше
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В Кемерове открылась выставка «С Днём Рождения, Кузбасс!»
20 января в отделе военной истории Кемеровского областного краеведческого музея открылась выставка «С Днём Рождения, Кузбасс!», посвящённая 74-летию со дня образования Кемеровской области.Читать дальше
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В Прокопьевске пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого// Прокопьевск // Рубрики: Культура
25 январяв Прокопьевске в КВЦ "Вернисаж" пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого, сообщает портал Прокопьевск.ру.Читать дальше
Слово о жопеФома Неверов
Думаю, больше не надо вообще ничего объяснять. Мы требуем объяснений, журналисты донимают чиновников, а чиновникам надоело. Они понимают, что можно нести любую чушь, и всё это сойдёт за объяснения, потому что объясняться им надо только перед одним человеком, а тому достаточно формальностей.Читать дальше
С Новым годом, мальчики и девочки!Дмитрий Шагиахметов
Накануне Нового Года вспомню о маленьком мальчике, которого уже, увы, нет. Он верил только в хорошее. С надеждой ждал Деда Мороза. Надеялся, что если попросить у него подарков - это обязательно сбудется!Читать дальше
Когда шатаются тяжёлые креслаФома Неверов
Всё это должно было стать шоком. Задержание силовиками части команды Амана Тулеева – двух заместителей, главы СКР по Кузбассу, начальника департамента обладминистрации. Должны были побежать новые слухи о грозящей незыблемому Кузбасс-баши отставке.Читать дельше
Страна, где Юй-гун невозможен// Дмитрий Шагиахметов
Когда уже начал слушать НЕ НАШЕ радио (Довольно рано, в детстве. Вражеские голоса в Кузбассе сложно ловились, зато, как сорняки на огороде, всегда вылезало Пекинское радио), я, кажется, выслушал эту классическую китайскую притчу миллион раз. — "Юй-Гун передвинул горы".Читать дальше
Пока он умирал// Фома НеверовЧитать дальшеМеня, конечно, в первую очередь интересовало, как я усну. Мне казалось, что это такая игра в смерть — тебя почти моментально отключают, а потом всё-таки возвращают в жизни. Или не возвращают.В операционном "предбаннике" уже стало страшно. Чертовски страшно. Мне расхотелось играть в смерть, и "выключения" без моего ведома показались сущей глупостью.Но поздно. Врач или медсестра заставила проглотить таблетку, — я подумал, что сейчас подкосятся ноги, и санитары потащат меня на громоздкий операционный стол, часть которого виделась из "предбанника". С огромной "люстрой", чёрный и неприятный стол. Не на таких столах должно усыплять людей.Таблетка никак не подействовала. Прошло ещё с полчаса, мной почти не интересовались, и хотелось уйти в задумчивости, но тут явилась озабоченная, как в кино, медсестра, толстая и строгая, и повела меня к эшафоту.Лежать на столе было неудобно. Я люблю большие пухлые подушки, а тут голова закатывалась куда-то назад. Появилось ощущение беззащитности. Вдобавок мне пристегнули ремнями к столу руки и ноги, словно собирались четвертовать. Опять же со мной никто не разговаривал. Персонал дельно общался между собой. Одна женщина упрямо заявляла, что не станет делать 12-летнему ребёнку маску, и с ней нехотя согласились. Наверное, усыпить хлороформом (или что там сейчас в этих масках) человека проще, быстрее и дешевле.Тогда мне стало интересно, как вообще пойдёт процесс. Волшебная таблетка не сработала, маска, которую я многажды видел в кино, не подходит двенадцатилетнему ребёнку. Наверное, подкрадётся человек и заткнёт мне лицо марлей. Тоже как в кино.Усыпили меня по-другому. Поставили капельницу, и, пока она безмятежно капала, вставили в резиновый патрубок между прозрачных трубочек капельницы шприц. Тут со мной заговорили:— Не волнуйся, сейчас ты начнёшь засыпать.Кажется, уснул я именно от этого заклинания, а не от шприца в патрубке. Операционная поплыла перед глазами, лица смазались и поехали кругом. В общем, думаю, весь процесс длился не дольше секунды.Сновидений не было. Мои сны всегда богатые, как у шизофреника, а тут — ничего.Обнаружил я себя уже на кушетке в знакомом "предбаннике". Просыпался несколько раз, но снова увязал в наркозе, слыша только слова приехавшей со мной из больницы медсестры: "Вы что мне с ребёнком сделали?".Разбудить меня удалось часов через пять. Моя медсестра была такой доброй и ласковой, словно обнаружила во мне утерянного в детстве младшего брата. Всю дорогу в больницу (мы ехали в машине "Скорой") она уговаривала меня не засыпать, о чём-то расспрашивала, и сама весело рассказывала подробности своей девичьей жизни.Потом я ещё несколько дней провалялся в постели в больнице. Медсестра навещала меня с апельсинами, была такой же доброй, но по мере моего выздоровления появлялась всё реже. Потом и вовсе пропала. Это когда я уже совсем влюбился. И когда я встретил её однажды в коридоре, она меня даже не узнала.Несколько раз меня как бы между делом просили не жаловаться родителям. "Ты же мужик" и тому подобное. Я и не собирался жаловаться. Это потом я узнал, что врачи перемудрили с наркозом и чуть не угробили меня на рядовой бронхоскопии, а тогда мне было приятно настоящее мужское приключение, и ещё нежность молодой красивой медсестры.Как оно всё мимолётно. Кто бы сейчас писал этот скучный блог, если б ошибку не удалось исправить? Впрочем, камазов по улицам ездит тоже достаточно. Но кирпичи — да, они просто так на голову не падают.Оригинал: блог Фомы Неверова
«Съезд. Победителей»?// Elena Surikova
Трамп, Трамп… и снова Трамп, Трамп! Так и прошляпили, вернее, протрампили всю неделю!Читать дальше
Андрею Новашову. Короче// Фома Неверов
Андрей ответил развесистым текстом на мой блог «Твой Путин». Даже кинул ссылку на сайте с оригиналом статьи: наверное, в качестве символической перчатки. Андрей обнаружил во мне как авторе страшную метаморфозу, а в моём тексте, как это часто бывает, — немало странных предположений, вплоть до подступившего безумия.Читать дальше
Очарованный Злом. Ответ Фоме Неверову// Andrey Novashov
В 1921 году в Праге вышел сборник статей «Смена вех»: эмигрировавшие из России после октябрьского переворота интеллигенты, придерживающиеся либеральных взглядов, заявили о смене политической ориентации и готовности принять новые порядки, установившиеся в большевистской России. С постоянным автором «Нового Кузбасса» Фомой Неверовым, кажется, происходит аналогичная метаморфоза.Читать дальше