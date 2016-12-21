Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления СКР Кузбасса Сергея Калинкина, сообщает «КоммерсантЪ».Читать дальше
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Бывшему главе Следственного комитета продлили арест на 3 месяца
Сегодня, 28 декабря, Центральный районный суд Новосибирска продлил на три месяца арест бывшему главе Следственного управления СКР по Кемеровской области генералу Сергею Калинкину, обвиняемому по уголовному делу о вымогательстве контрольного пакета акций АО «Разрез «Инской».Читать дальше
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Суд продлил на 3 месяца домашний арест бывшему вице-губернатору Кузбасса и предпринимателю Александру Щукину
Центральный райсуд Новосибирска продлил на три месяца домашний арест бывшему вице-губернатору Кемеровской области Алексею Иванову и предпринимателю Александру Щукину, обвиняемым по уголовному делу о вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской», сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу суда.Читать дальше
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В Кузбассе принят закон «О стратегическом планировании»// Рубрики: Политика
На минувшей неделе, на пятидесятой сессии Совета народных депутатов Кемеровской области был принят региональный закон «О стратегическом планировании», согласно которому в 2017 году будет принята новая стратегия социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года.Читать дальше
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В Кузбассе внесены коррективы в областной бюджет// Рубрики: Экономика
Совет народных депутатов Кузбасса внес изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2016 год» на пятидесятой сессии Совета.Читать дальше
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Жертвами «Боярышника» стали более 60 человек. В России ужесточаются правила производства и продажи спиртосодержаших жидкостей
Президент Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и продажи пищевой продукции с содержанием спирта, сообщает Росбалт со ссылкой на перечень поручений, опубликованных на сайте Кремля.Читать дальше
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В России всю рыбалку хотят сделать платной
Заместитель председателя комитета Совет Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев предлагает ввести плату за любительское рыболовство, сообщает Агентство городских новостей «Москва».Читать дальше
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Потребительская инфляция в России превысила европейскую в 8 раз
Потребительские цены в России в ноябре 2016 года повысились на 0,4% к октябрю. За 11 месяцев с начала текущего года инфляция в РФ достигла 5% по сравнению с декабрем 2015 года, сообщает Росбалт со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.Читать дальше
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В России объявлен день национального траура
Сегодня, 26 декабря, в России объявлен день траура по жертвам крушения Ту-154, которое утром в воскресенье на территории черноморского побережья Сочи. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на сайте Кремля.Читать дальше
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В Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ
Сегодня в Новосибирске на Михайловской набережной Оби прошел митинг против решения о повышении на 15% тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает Росбалт.Читать дальше
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Госфинансирование политических партий будет увеличено
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении государственного финансирования политических партий, набравших не менее 3% голосов избирателей, сообщает Росбалт.Читать дальше
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В Кемерове пройдет квартирник «CINEMA»
Завтра, 25 декабря, на Малой сцене Кемеровского областного театра драмы пройдёт квартирник «CINEMA», который станет первым мероприятием благотворительной программы «ПРОСТО».Читать дальше
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В Кузбассе отстранен от должности глава Новокузнецкого района// Новокузнецк // Рубрики: Политика
Совет народных депутатов Новокузнецкого муниципального района 22 декабря принял решение «О временном исполнении полномочий главы Новокузнецкого муниципального района».Читать дальше
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В Кузбассе начато производство сорбентов для газо- и водоочистки
Компания ООО «Сорбенты Кузбасса» ввела в строй пилотную линию активации углей для получения сорбентов для газо- и водоочистки мощностью 120 тонн сорбентов в год, сообщает Авант-Партнер.Читать дальше
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В Кузбассе издали «Энциклопедию хлеба»// Кемерово // Рубрики: Образование
Доктор технических наук, профессор КемТИППа Александр Романов, который более 20 лет заведует кафедрой технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий института и возглавляет областную ассоциацию мукомолов и хлебопеков, написал «Энциклопедию хлеба», сообщает областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Кемеровской области.Читать дальше
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В Кузбассе проходит рабочий визит делегации Республики Беларусь
Сегодня начался двухдневный рабочий визит в Кузбасс делегации Республики Беларусь во главе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Ковхуто.Читать дальше
С Новым годом, мальчики и девочки!Дмитрий Шагиахметов
Накануне Нового Года вспомню о маленьком мальчике, которого уже, увы, нет. Он верил только в хорошее. С надеждой ждал Деда Мороза. Надеялся, что если попросить у него подарков - это обязательно сбудется!Читать дальше
Когда шатаются тяжёлые креслаФома Неверов
Всё это должно было стать шоком. Задержание силовиками части команды Амана Тулеева – двух заместителей, главы СКР по Кузбассу, начальника департамента обладминистрации. Должны были побежать новые слухи о грозящей незыблемому Кузбасс-баши отставке.Читать дельше
Миф о геенне огненнойФома Неверов
Самые сложные темы всегда достойны шизофрении. Один мой дед рассказывал о расстреле. О том, как подошёл и шлёпнул выстрелом в затылок какого-то злодея. Не «врага народа», -обычного уголовника. Мне трудно представить, чтобы дед врал, потому что здесь и начинается шизофрения.Читать дальше
Как вы ухаживаете за постельным и подушками?// DriverTwiNik
Действительно, как? У каждой хозяйки сложились свои привычки и правила, согласно которым она содержит в порядке домашний текстиль.Читать дальше
Главная беда коренных народов России - власть и бизнес// Elena Sourikova
Власти и бизнес уничтожают коренные народы, утверждает Павел Суляндзига,член Рабочей группы ООН по вопросу о правах человека и транснациональных корпорацияхЧитать дальше
Незаданные вопросы// Elena Sourikova
Два года назад мы пытались пройти на пресс-конференцию Путина, чтобы озвучить вопросы, которые ему не задают, и на которые он, соответственно, не отвечает. Нас арестовали. С тех пор вопросов только прибавилось. Задать их по-прежнему нет никакой возможности. Ну, пусть здесь повисят. Немым укором.Читать дальше
"Пролетая над Россией, шлю привет..."// Дмитрий Шагиахметов
Тихо сатанея, досмотрел-таки Большую пресс-конференцию!Читать дальше
Экстремизм в Кузбассе?// Николай Нагайцев
Сначала немного статистики. В 2014 году за первые девять месяцев в Кузбассе было выявлено 11 преступлений экстремистской направленности, в 2015 году за аналогичный период было раскрыто 20 подобных преступлений, а в 2016 - уже 56. Динамика налицо, и можно было бы подумать, что у нас в области наблюдается рост экстремистских настроений, и если бы не доблестные ЦПЭ и ФСБ, то у нас бы тут давно было бы "как в 90-х" и "как на Украине".Читать дальше