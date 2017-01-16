В 2016 году Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли провела проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на 112 угледобывающих предприятиях и выявила 4560 нарушений закона.Читать дальше
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Определен шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь// Рубрики: Общество
16 января завершилось онлайн-голосование членов жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь.Читать дальше
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В Кузбассе количество авиаперевозок пассажиров сократилось на 16%// Рубрики: Экономика
В минувшем году объем авиаперевозок пассажиров в Кузбассе сократился на 16,2% — с 243,9 тыс. человек до 204,47 тыс., сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Федерального агентства воздушного транспорта РФ.Читать дальше
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Бизнесмен Александр Щукин написал явку с повинной. На его имущество наложен арест// Рубрики: Происшествия
Бизнесмен Александр Щукин, обвиняемый в вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской» дал признательные показания о даче взятки главе управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину, также фигурирующему в деле о вымогательстве акций, сообщает «КоммерсантЪ».Читать дальше
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В Кузбассе реализуют природоохранный проект «Усынови заказник»// Рубрики: Общество
В Кузбассе стартовал природоохранный проект «Усынови заказник», направленный на планомерную работу участников экологических объединений, школьников и студентов, а его основной целью является оказание практической помощи ценным и особо охраняемым природным территориям. В рамках данного проекта устанавливается шефство над заказниками, памятниками природы или территориями с высоким биологическим разнообразием Кемеровской области.Читать дальше
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В России на 27% выросло число личных банкротств// Рубрики: Экономика
По данным статистика Единого федерального реестра сведений о банкротстве, число граждан России, признанных банкротами, в октябре—декабре 2016 года, выросло более чем на 27%, сообщает «Интерфакс».Читать дальше
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Правительство РФ отклонило петицию об отмене «закона Яровой»
Экспертная рабочая группа, которую возглавляет министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, отклонила петицию об отмене «закона Яровой», набравшую более 100 тыс. голосов, сообщает ТАСС.Читать дальше
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Резервный фонд РФ уменьшился за месяц на 52%
По данным Минфина РФ, совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 января 2017 года составил 972,13 млрд руб., что эквивалентно $16,03 млрд., сообщает Росбалт.Читать дальше
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Банк России в 2016 году отозвал 97 лицензий банков
В 2016 году были отозваны лицензии 97 кредитных организаций, 68 из них были признаны банкротами. 59 из них имели заключение о недостоверности годовой отчетности, сообщает ТАСС со ссылкой на главного аудитора Банка России Валерия Горегляда.Читать дальше
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Правительство РФ рассмотрит новый антикризисный план
В правительство направлена обновленная версия антикризисного плана на 2017 год, сообщает «Газета.Ru. Он сократился с 1,5 трлн до 107 млрд рублей.Читать дальше
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Цену на водку предлагают снова изменить
Минфин предлагает понизить минимальный уровень розничной цены на водку, предложенный ранее, сообщает Росбалт со ссылкой на слова главы департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова.Читать дальше
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В Кемерове открылась выставка «С Днём Рождения, Кузбасс!»
20 января в отделе военной истории Кемеровского областного краеведческого музея открылась выставка «С Днём Рождения, Кузбасс!», посвящённая 74-летию со дня образования Кемеровской области.Читать дальше
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В Прокопьевске пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого// Прокопьевск // Рубрики: Культура
25 январяв Прокопьевске в КВЦ "Вернисаж" пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого, сообщает портал Прокопьевск.ру.Читать дальше
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В Кузбассе прошли театральные мастер-классы// Прокопьевск // Рубрики: Культура
С 17 по 20 января в Прокопьевском драматическом театре им. Ленинского комсомола проходили мастер-классы актерского мастерства под руководством артиста, режиссёра Андрея Молянова из Перми.Читать дальше
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В Кузбассе выставлен на продажу Новокузнецкий фанерный комбинат// Новокузнецк // Рубрики: Экономика
В Кемеровской области на продажу выставлен Новокузнецкий фанерный комбинат, сообщает «КоммерсантЪ».Читать дальше
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Возобновлено производство по делу в отношении директора кредитного кооператива «Гурьянин»// Гурьевск // Рубрики: Происшествия
Верховный суд Российской Федерации постановил возобновить производство по уголовному делу в отношении директора кредитного кооператива «Гурьянин» Александра Истомина, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.Читать дальше
С Новым годом, мальчики и девочки!Дмитрий Шагиахметов
Накануне Нового Года вспомню о маленьком мальчике, которого уже, увы, нет. Он верил только в хорошее. С надеждой ждал Деда Мороза. Надеялся, что если попросить у него подарков - это обязательно сбудется!Читать дальше
Когда шатаются тяжёлые креслаФома Неверов
Всё это должно было стать шоком. Задержание силовиками части команды Амана Тулеева – двух заместителей, главы СКР по Кузбассу, начальника департамента обладминистрации. Должны были побежать новые слухи о грозящей незыблемому Кузбасс-баши отставке.Читать дельше
Миф о геенне огненнойФома Неверов
Самые сложные темы всегда достойны шизофрении. Один мой дед рассказывал о расстреле. О том, как подошёл и шлёпнул выстрелом в затылок какого-то злодея. Не «врага народа», -обычного уголовника. Мне трудно представить, чтобы дед врал, потому что здесь и начинается шизофрения.Читать дальше
Андрею Новашову. Короче// Фома Неверов
Андрей ответил развесистым текстом на мой блог «Твой Путин». Даже кинул ссылку на сайте с оригиналом статьи: наверное, в качестве символической перчатки. Андрей обнаружил во мне как авторе страшную метаморфозу, а в моём тексте, как это часто бывает, — немало странных предположений, вплоть до подступившего безумия.Читать дальше
Очарованный Злом. Ответ Фоме Неверову// Andrey Novashov
В 1921 году в Праге вышел сборник статей «Смена вех»: эмигрировавшие из России после октябрьского переворота интеллигенты, придерживающиеся либеральных взглядов, заявили о смене политической ориентации и готовности принять новые порядки, установившиеся в большевистской России. С постоянным автором «Нового Кузбасса» Фомой Неверовым, кажется, происходит аналогичная метаморфоза.Читать дальше
Приятной инаугурации// Elena Surikova
Ассоциация журналистов Америки опубликовала открытое письмо к Президенту Д.Трампу. Краткое содержание таково.Читать дальше
«КГБ никогда не собирал компромат. Ни на кого. Мы же - лучше проституток!»// Дмитрий Шагиахметов
С утра по новостям — обстоятельное объяснение Путина, почему весь компромат на Трампа — фейк.Читать дальше
Твой Путин// Фома Неверов
Ранним утром ты думаешь о Путине. Думаешь о нём скверно: Путин в твоих глазах дурак, вор и проходимец. Это хороший тон — так думать о президенте. День потом задастся, пробки рассосутся вместе с чирьями, геморрой опять же.Читать дальше