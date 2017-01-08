13 января 2017 г. // // Andrey Novashov

Начну с цитаты. Меня покоробили и содержание, и стиль, но воспринимаю это высказывание как документ, а потому не хочу редактировать. «Не, ну а как он хотел?) жену дома за сиськи дергать да власть ругать — это можно, а страдать за убеждения — так спаситепомогите)) не он один там страдает, да и не жалко его ни капли». Такой комментарий оставил на моей странице Алексей К., когда я перепостил опубликованное «Медузой» письмо Ильдара Дадина.