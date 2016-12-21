Самые сложные темы всегда достойны шизофрении. Один мой дед рассказывал о расстреле. О том, как подошёл и шлёпнул выстрелом в затылок какого-то злодея. Не «врага народа», -обычного уголовника. Мне трудно представить, чтобы дед врал, потому что здесь и начинается шизофрения.