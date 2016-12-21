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В отношении бывшего руководителя управления СКР Кузбасса возбуждено новое уголовное дело
// Рубрики: Происшествия В отношении бывшего руководителя управления СКР Кузбасса возбуждено новое уголовное дело

Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления СКР Кузбасса Сергея Калинкина, сообщает «КоммерсантЪ».

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  • Когда шатаются тяжёлые кресла

    Фома Неверов
    Фома Неверов

    Всё это должно было стать шоком. Задержание силовиками части команды Амана Тулеева – двух заместителей, главы СКР по Кузбассу, начальника департамента обладминистрации. Должны были побежать новые слухи о грозящей незыблемому Кузбасс-баши отставке.

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  • Миф о геенне огненной

    Фома Неверов
    Фома Неверов

    Самые сложные темы всегда достойны шизофрении. Один мой дед рассказывал о расстреле. О том, как подошёл и шлёпнул выстрелом в затылок какого-то злодея. Не «врага народа», -обычного уголовника. Мне трудно представить, чтобы дед врал, потому что здесь и начинается шизофрения.

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