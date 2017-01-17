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Новость дня
Экономический кризис затронул 78% россиян
// Рубрики: В России Экономический кризис затронул 78% россиян

По данным мониторинга социального самочувствия Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), экономический кризис затронул 78% россиян, сообщает Росбалт .

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Мнения

  • Нужна ли России люстрация

    Стас Калиниченко
    Стас Калиниченко

    Нужна ли России люстрация? Этот вопрос можно с лёгкостью заменить на другой: «Нужно ли в России соблюдать закон?». И если первый вопрос почему-то многим кажется полемичным, то на второй — каждый считающий себя порядочным человек сочтёт необходимым ответить утвердительно. А вот про люстрацию… Про люстрацию «так, с кондачка, не решается, с этим опасным зверем нужно разобраться» и прочее, и прочее.

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  • Слово о жопе

    Фома Неверов
    Фома Неверов

    Думаю, больше не надо вообще ничего объяснять. Мы требуем объяснений, журналисты донимают чиновников, а чиновникам надоело. Они понимают, что можно нести любую чушь, и всё это сойдёт за объяснения, потому что объясняться им надо только перед одним человеком, а тому достаточно формальностей.

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Блоги

  • Зазеркалье для героев

    // Фома Неверов Фома Неверов

    Во вчерашней программе канала НТВ «Место встречи» студия взахлёб обсуждала обстрел украинского самолёта с российской нефтяной платформы. В результате обстрела самолёт якобы получил дыру не там, где надо, но дотянул до родного аэродрома.

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  • Нужна ли люстрации Россия?

    // Фома Неверов Фома Неверов

    Не я ввёл новый жанр на «Новом Кузбассе» — ответ блогом на блог. Но позволю себе этим жанром воспользоваться. Стас Калиниченко – не первый, кто рассуждает о необходимости люстрации в России. Мысли его не новы, но хорошо структурированы. Поэтому беру Стаса в оппоненты исключительно по формальным признакам.

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  • Страна, где Юй-гун невозможен

    // Дмитрий Шагиахметов Дмитрий Шагиахметов

    Когда уже начал слушать НЕ НАШЕ радио (Довольно рано, в детстве. Вражеские голоса в Кузбассе сложно ловились, зато, как сорняки на огороде, всегда вылезало Пекинское радио), я, кажется, выслушал эту классическую китайскую притчу миллион раз. — "Юй-Гун передвинул горы".

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  • Пока он умирал

    // Фома Неверов Фома Неверов
    Меня, конечно, в первую очередь интересовало, как я усну. Мне казалось, что это такая игра в смерть — тебя почти моментально отключают, а потом всё-таки возвращают в жизни. Или не возвращают.
     
     
    В операционном "предбаннике" уже стало страшно. Чертовски страшно. Мне расхотелось играть в смерть, и "выключения" без моего ведома показались сущей глупостью.
     
    Но поздно. Врач или медсестра заставила проглотить таблетку, — я подумал, что сейчас подкосятся ноги, и санитары потащат меня на громоздкий операционный стол, часть которого виделась из "предбанника". С огромной "люстрой", чёрный и неприятный стол. Не на таких столах должно усыплять людей.
     
    Таблетка никак не подействовала. Прошло ещё с полчаса, мной почти не интересовались, и хотелось уйти в задумчивости, но тут явилась озабоченная, как в кино, медсестра, толстая и строгая, и повела меня к эшафоту.
     
    Лежать на столе было неудобно. Я люблю большие пухлые подушки, а тут голова закатывалась куда-то назад. Появилось ощущение беззащитности. Вдобавок мне пристегнули ремнями к столу руки и ноги, словно собирались четвертовать. Опять же со мной никто не разговаривал. Персонал дельно общался между собой. Одна женщина упрямо заявляла, что не станет делать 12-летнему ребёнку маску, и с ней нехотя согласились. Наверное, усыпить хлороформом (или что там сейчас в этих масках) человека проще, быстрее и дешевле.
     
    Тогда мне стало интересно, как вообще пойдёт процесс. Волшебная таблетка не сработала, маска, которую я многажды видел в кино, не подходит двенадцатилетнему ребёнку. Наверное, подкрадётся человек и заткнёт мне лицо марлей. Тоже как в кино.
     
    Усыпили меня по-другому. Поставили капельницу, и, пока она безмятежно капала, вставили в резиновый патрубок между прозрачных трубочек капельницы шприц. Тут со мной заговорили:
     
    — Не волнуйся, сейчас ты начнёшь засыпать.
     
    Кажется, уснул я именно от этого заклинания, а не от шприца в патрубке. Операционная поплыла перед глазами, лица смазались и поехали кругом. В общем, думаю, весь процесс длился не дольше секунды.
     
    Сновидений не было. Мои сны всегда богатые, как у шизофреника, а тут — ничего.
     
    Обнаружил я себя уже на кушетке в знакомом "предбаннике". Просыпался несколько раз, но снова увязал в наркозе, слыша только слова приехавшей со мной из больницы медсестры: "Вы что мне с ребёнком сделали?".
     
    Разбудить меня удалось часов через пять. Моя медсестра была такой доброй и ласковой, словно обнаружила во мне утерянного в детстве младшего брата. Всю дорогу в больницу (мы ехали в машине "Скорой") она уговаривала меня не засыпать, о чём-то расспрашивала, и сама весело рассказывала подробности своей девичьей жизни.
     
    Потом я ещё несколько дней провалялся в постели в больнице. Медсестра навещала меня с апельсинами, была такой же доброй, но по мере моего выздоровления появлялась всё реже. Потом и вовсе пропала. Это когда я уже совсем влюбился. И когда я встретил её однажды в коридоре, она меня даже не узнала.
     
    Несколько раз меня как бы между делом просили не жаловаться родителям. "Ты же мужик" и тому подобное. Я и не собирался жаловаться. Это потом я узнал, что врачи перемудрили с наркозом и чуть не угробили меня на рядовой бронхоскопии, а тогда мне было приятно настоящее мужское приключение, и ещё нежность молодой красивой медсестры.
     
    Как оно всё мимолётно. Кто бы сейчас писал этот скучный блог, если б ошибку не удалось исправить? Впрочем, камазов по улицам ездит тоже достаточно. Но кирпичи — да, они просто так на голову не падают.
     
    Оригинал: блог Фомы Неверова
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