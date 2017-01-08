Фонд развития моногородов совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Московской школой управления СКОЛКОВО завершил обучение 66 управленческих команд моногородов, в том числе из Кузбасса.Читать дальше
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В Кузбассе назначен заместитель губернатора по инвестициям и инновациям// Рубрики: Политика
Сегодня губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назначил на должность заместителя губернатора по инновациям и инвестициям. Им стал исполнительный директор организации "Опора России" Станислав Черданцев, сообщает пресс-служба АКО.Читать дальше
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Сбербанк оштрафован за неисполнение требований судебных приставов// Рубрики: Экономика
Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности ПАО «Сбербанк России» за неисполнение требований постановления судебного пристава-исполнителя Новокузнецкого межрайонного отдела, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.Читать дальше
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В Кузбассе празднуют Всемирный день снега// Рубрики: Спорт
Сегодня в Кемерове в Сосновом бору пройдут спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню снега (World Snow Day) — международному празднику зимних видов спорта.Читать дальше
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Стоимость минимального набора продуктов питания в России составляет около 4 тыс. рублей// Рубрики: Экономика
По данным Федеральной службы государственной статистики стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2016 года достигла 3 тыс. 701,9 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,9%, сообщает Росбалт.Читать дальше
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Научные проекты КемГУ получили гранты Министерства образования и науки РФ// Рубрики: Образование
По результатам конкурсного отбора научных проектов, выполняемых коллективами исследовательских центров и научных лабораторий вузов, комиссия Минобрнауки России из 2,5 тыс. заявок отобрала 125 вузов, которые получат деньги на реализацию 444 своих научных проектов. На поддержку всех этих проектов выделено 2,9 млрд рублей.Читать дальше
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В Санкт-Петербурге еще одно историческое здание отдают РПЦ
Российская национальная библиотека в Петербурге передаст Санкт-Петербургской епархии одно из своих зданий на набережной Обводного канала к 1 сентября, сообщает Росбалт со ссылкой на генерального директора РНБ Александра Вислого.Читать дальше
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет передан РПЦ
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет отдан Русской православной церкви в безвозмездное пользование, сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Петербурга Андрея Кибитова.Читать дальше
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Скончался Алексей Яблоков
После тяжелой и продолжительной болезни в Центральной клинической больнице скончался член-корреспондент Академии наук СССР и России Алексей Яблоков, сообщает пресс-служба партии «Яблоко».Читать дальше
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Правительство РФ предлагает отбирать у граждан жилье за долги
Правительство РФ вынесло на обсуждение законопроект, согласно которому разрешается изымать единственное жилье у граждан за долги, сообщает РосбалтЧитать дальше
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Жители России жалуются на электронные полисы ОСАГО
В Центробанк России начали поступать жалобы, связанные с оформлением электронных полисов ОСАГО, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.Читать дальше
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Возобновлено производство по делу в отношении директора кредитного кооператива «Гурьянин»// Гурьевск // Рубрики: Происшествия
Верховный суд Российской Федерации постановил возобновить производство по уголовному делу в отношении директора кредитного кооператива «Гурьянин» Александра Истомина, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.Читать дальше
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В Кемерово открылась выставка «Путешествие с Достоевским»
В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась масштабная выставка «Путешествие с Достоевским».Читать дальше
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В Кузбассе прошли предварительные слушания по делу бывшего главы Прокопьевска// Прокопьевск // Рубрики: Происшествия
Вчера в Центральном районном суде Прокопьевска прошли предварительные слушания по делу бывшего главы города Валерия Гаранина, обвиняемого по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Елену Тушкевич.Читать дальше
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В Кузбассе пройдет традиционная Театральная лаборатория// Новокузнецк // Рубрики: Культура
Сегодня в Новокузнецком драматическом театре пройдет традиционная театральная лаборатория, посвященная творчеству выдающегося русского писателя Николая Семеновича Лескова — «Грешные праведники Лескова».Читать дальше
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В Кузбассе побывают участники проекта «Siberian Trip»
Со 2 января по 13 января в Сибири проходит ежегодный международный проект обмена молодежи «Siberian trip» («Сибирское путешествие»).Читать дальше
С Новым годом, мальчики и девочки!Дмитрий Шагиахметов
Накануне Нового Года вспомню о маленьком мальчике, которого уже, увы, нет. Он верил только в хорошее. С надеждой ждал Деда Мороза. Надеялся, что если попросить у него подарков - это обязательно сбудется!Читать дальше
Когда шатаются тяжёлые креслаФома Неверов
Всё это должно было стать шоком. Задержание силовиками части команды Амана Тулеева – двух заместителей, главы СКР по Кузбассу, начальника департамента обладминистрации. Должны были побежать новые слухи о грозящей незыблемому Кузбасс-баши отставке.Читать дельше
Миф о геенне огненнойФома Неверов
Самые сложные темы всегда достойны шизофрении. Один мой дед рассказывал о расстреле. О том, как подошёл и шлёпнул выстрелом в затылок какого-то злодея. Не «врага народа», -обычного уголовника. Мне трудно представить, чтобы дед врал, потому что здесь и начинается шизофрения.Читать дальше
Человек человеку робот// Andrey Novashov
В Прокопьевске танцуют киборги. Пока – только на сцене драмтеатра. Режиссёр Данил Чащин поставил пьесу Марины Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». Спектакль называется «Киборг, I love you». У Высоцкого была серия песен про любовь в разные эпохи: каменный век, средние века, эпоха Возрождения. Пьеса Зелинской – про любовь в постиндустриальную эпоху, а спектакль Чащина – о невозможности любви.Читать дальше
Петь и убивать// Фома Неверов
Две новости слились воедино: фотография Путина в обнимку с частными наёмниками и Константин Эрнст, отказавшийся менять формат новогодних «голубых огоньков».Читать дальше
Ура-лоялисты. Жизнь за поленницей// Andrey Novashov
Начну с цитаты. Меня покоробили и содержание, и стиль, но воспринимаю это высказывание как документ, а потому не хочу редактировать. «Не, ну а как он хотел?) жену дома за сиськи дергать да власть ругать — это можно, а страдать за убеждения — так спаситепомогите)) не он один там страдает, да и не жалко его ни капли». Такой комментарий оставил на моей странице Алексей К., когда я перепостил опубликованное «Медузой» письмо Ильдара Дадина.Читать дальше
"Никого скромнее нет вашего меня!"// Дмитрий Шагиахметов
Вчера весь Кузбасс в очередной раз радовался: по Кемеровскому ТВ показали подведение итогов региональной премии "Народный герой Кузбасса".Читать дальше
Врачи-дезертиры// Vera Sidorova
Жизнь врача тяжелая, а «карьера врача» - это несмешной короткий анекдот. Вот ты научился дрожащей рукой набирать в шприц лекарство, попутно краем уха услышал про верхненаружный квадрант, а вот уже реально с одного, первого взгляда на лицо и фигуру человека, называешь его полный клинический диагноз.Читать дальше