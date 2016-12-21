Со 2 января по 13 января в Сибири проходит ежегодный международный проект обмена молодежи «Siberian trip» («Сибирское путешествие»).Читать дальше
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Эпидемия гриппа зафиксирована в 35 регионах России// Рубрики: Медицина
Превышение недельных эпидемиологических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 35 регионах России.Читать дальше
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В Кузбассе подготовлена праздничная программа// Рубрики: Культура
В новогодние каникулы Государственная филармония Кузбасса подготовила целый цикл новогодних мероприятий. Маленьких зрителей порадует сказка-игра «Про Репку» и музыкально-хореографический спектакль «Загадка страны МУ…» для детей, а также программа театра танца «Сибирский калейдоскоп» «Возвращение в сказку или Гуси-лебеди-2».Читать дальше
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Новогодние туры по городам Кузбасса// Рубрики: Культура
В рамках проекта «Музеотур» областной краеведческий музей предлагает зимние активные туры выходного дня по городам КузбассаЧитать дальше
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Родственники и правозащитники разыскивают Ильдара Дадина// Рубрики: Политика
Группа правозащитников и литераторов обратилась во ФСИН с просьбой рассказать о местонахождении и состоянии здоровья оппозиционера Ильдара Дадина, местонахождение которого уже более месяца неизвестно ни родственникам, ни адвокатам.Читать дальше
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В отношении бывшего руководителя управления СКР Кузбасса возбуждено новое уголовное дело// Рубрики: Происшествия
Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления СКР Кузбасса Сергея Калинкина, сообщает «КоммерсантЪ».Читать дальше
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В России всю рыбалку хотят сделать платной
Заместитель председателя комитета Совет Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев предлагает ввести плату за любительское рыболовство, сообщает Агентство городских новостей «Москва».Читать дальше
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Потребительская инфляция в России превысила европейскую в 8 раз
Потребительские цены в России в ноябре 2016 года повысились на 0,4% к октябрю. За 11 месяцев с начала текущего года инфляция в РФ достигла 5% по сравнению с декабрем 2015 года, сообщает Росбалт со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.Читать дальше
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В России объявлен день национального траура
Сегодня, 26 декабря, в России объявлен день траура по жертвам крушения Ту-154, которое утром в воскресенье на территории черноморского побережья Сочи. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на сайте Кремля.Читать дальше
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В Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ
Сегодня в Новосибирске на Михайловской набережной Оби прошел митинг против решения о повышении на 15% тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает Росбалт.Читать дальше
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Госфинансирование политических партий будет увеличено
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении государственного финансирования политических партий, набравших не менее 3% голосов избирателей, сообщает Росбалт.Читать дальше
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В Кузбассе поставили «Карнавальную ночь»
С 3 по 8 января в Музыкальном театре Кузбасса им. Боброва пройдет театрализованное музыкальное представление «Карнавальная ночь».Читать дальше
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В Кемерове пройдет квартирник «CINEMA»
Завтра, 25 декабря, на Малой сцене Кемеровского областного театра драмы пройдёт квартирник «CINEMA», который станет первым мероприятием благотворительной программы «ПРОСТО».Читать дальше
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В Кузбассе отстранен от должности глава Новокузнецкого района// Новокузнецк // Рубрики: Политика
Совет народных депутатов Новокузнецкого муниципального района 22 декабря принял решение «О временном исполнении полномочий главы Новокузнецкого муниципального района».Читать дальше
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В Кузбассе начато производство сорбентов для газо- и водоочистки
Компания ООО «Сорбенты Кузбасса» ввела в строй пилотную линию активации углей для получения сорбентов для газо- и водоочистки мощностью 120 тонн сорбентов в год, сообщает Авант-Партнер.Читать дальше
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В Кузбассе издали «Энциклопедию хлеба»// Кемерово // Рубрики: Образование
Доктор технических наук, профессор КемТИППа Александр Романов, который более 20 лет заведует кафедрой технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий института и возглавляет областную ассоциацию мукомолов и хлебопеков, написал «Энциклопедию хлеба», сообщает областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Кемеровской области.Читать дальше
С Новым годом, мальчики и девочки!Дмитрий Шагиахметов
Накануне Нового Года вспомню о маленьком мальчике, которого уже, увы, нет. Он верил только в хорошее. С надеждой ждал Деда Мороза. Надеялся, что если попросить у него подарков - это обязательно сбудется!Читать дальше
Когда шатаются тяжёлые креслаФома Неверов
Всё это должно было стать шоком. Задержание силовиками части команды Амана Тулеева – двух заместителей, главы СКР по Кузбассу, начальника департамента обладминистрации. Должны были побежать новые слухи о грозящей незыблемому Кузбасс-баши отставке.Читать дельше
Миф о геенне огненнойФома Неверов
Самые сложные темы всегда достойны шизофрении. Один мой дед рассказывал о расстреле. О том, как подошёл и шлёпнул выстрелом в затылок какого-то злодея. Не «врага народа», -обычного уголовника. Мне трудно представить, чтобы дед врал, потому что здесь и начинается шизофрения.Читать дальше
Врачи-дезертиры// Vera Sidorova
Жизнь врача тяжелая, а «карьера врача» - это несмешной короткий анекдот. Вот ты научился дрожащей рукой набирать в шприц лекарство, попутно краем уха услышал про верхненаружный квадрант, а вот уже реально с одного, первого взгляда на лицо и фигуру человека, называешь его полный клинический диагноз.Читать дальше
Абсолютно риторический вопрос// Дмитрий Шагиахметов
Нужны ли сегодняшней власти — качественные люди, настоящие профессионалы — в любой отрасли? Абсолютно риторический вопрос. Те, кто что-то умеет — реальная опасность для режима.Отторгаются, преследуются им — как угроза!Читать дальше
Провинция справляет Рождество// Elena Sourikova
Провинция справляет Рождество. На площади, перед дворцом наместника, у подножия чугунного памятника вождю мирового пролетариата, уже открылась рождественская ярмарка.Читать дальше
О, эти выматывающие праздники...// Дмитрий Шагиахметов
Очень сомневаюсь уже и в том, правильно ли когда-то СНК СССР объявил прежде рабочий день 1 января выходным. Может быть и правильно решили тогда — отдыхать после совершенно несоветской ночи с 31-го на 1-е. После шумного веселья, не очень-то поощряемого властью. Но ведь это был всего ОДИН выходной день!Читать дальше
Мы искали "скрепы", и мы их нашли// Elena Sourikova
Очень резко высказался Макс Фадеев о новогодних эфирах федеральных каналов. Он даже зарекся на них выступать. Действительно, в этом году ужас практически невыносимый. Максим Галкин на пару с супругой изображали гостеприимных хозяев, а на канале «Россия» случилось шоу под названием «Максимально!», где один пародист пародировал пародиста Галкина. Другая пародистка изображала Аллу Пугачеву. Получилось удвоение супружеской пары. Это такой уровень абсурдизма, который трудно представить.Читать дальше