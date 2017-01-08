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Новость дня
Фонд развития моногородов одобрил проекты из Кузбасса
// Рубрики: Экономика Фонд развития моногородов одобрил проекты из Кузбасса

Фонд развития моногородов совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Московской школой управления СКОЛКОВО завершил обучение 66 управленческих команд моногородов, в том числе из Кузбасса.

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Мнения

  • Когда шатаются тяжёлые кресла

    Фома Неверов
    Фома Неверов

    Всё это должно было стать шоком. Задержание силовиками части команды Амана Тулеева – двух заместителей, главы СКР по Кузбассу, начальника департамента обладминистрации. Должны были побежать новые слухи о грозящей незыблемому Кузбасс-баши отставке.

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  • Миф о геенне огненной

    Фома Неверов
    Фома Неверов

    Самые сложные темы всегда достойны шизофрении. Один мой дед рассказывал о расстреле. О том, как подошёл и шлёпнул выстрелом в затылок какого-то злодея. Не «врага народа», -обычного уголовника. Мне трудно представить, чтобы дед врал, потому что здесь и начинается шизофрения.

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Блоги

  • Человек человеку робот

    // Andrey Novashov Andrey Novashov

    В Прокопьевске танцуют киборги. Пока – только на сцене драмтеатра. Режиссёр Данил Чащин поставил пьесу Марины Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». Спектакль называется «Киборг, I love you». У Высоцкого была серия песен про любовь в разные эпохи: каменный век, средние века, эпоха Возрождения. Пьеса Зелинской – про любовь в постиндустриальную эпоху, а спектакль Чащина – о невозможности любви.

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  • Петь и убивать

    // Фома Неверов Фома Неверов

    Две новости слились воедино: фотография Путина в обнимку с частными наёмниками и Константин Эрнст, отказавшийся менять формат новогодних «голубых огоньков».

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  • Ура-лоялисты. Жизнь за поленницей

    // Andrey Novashov Andrey Novashov

    Начну с цитаты. Меня покоробили и содержание, и стиль, но воспринимаю это высказывание как документ, а потому не хочу редактировать. «Не, ну а как он хотел?) жену дома за сиськи дергать да власть ругать — это можно, а страдать за убеждения — так спаситепомогите)) не он один там страдает, да и не жалко его ни капли». Такой комментарий оставил на моей странице Алексей К., когда я перепостил опубликованное «Медузой» письмо Ильдара Дадина.

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  • Врачи-дезертиры

    // Vera Sidorova Vera Sidorova

    Жизнь врача тяжелая, а «карьера врача» - это несмешной короткий анекдот.  Вот ты научился дрожащей рукой набирать в шприц лекарство, попутно краем уха услышал про верхненаружный квадрант, а вот уже реально с одного, первого взгляда на лицо  и фигуру человека,  называешь его полный клинический диагноз.

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