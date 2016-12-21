23 декабря 2016 г. // // Николай Нагайцев

Сначала немного статистики. В 2014 году за первые девять месяцев в Кузбассе было выявлено 11 преступлений экстремистской направленности, в 2015 году за аналогичный период было раскрыто 20 подобных преступлений, а в 2016 - уже 56. Динамика налицо, и можно было бы подумать, что у нас в области наблюдается рост экстремистских настроений, и если бы не доблестные ЦПЭ и ФСБ, то у нас бы тут давно было бы "как в 90-х" и "как на Украине".