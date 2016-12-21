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Мнения

  • Когда шатаются тяжёлые кресла

    Фома Неверов
    Фома Неверов

    Всё это должно было стать шоком. Задержание силовиками части команды Амана Тулеева – двух заместителей, главы СКР по Кузбассу, начальника департамента обладминистрации. Должны были побежать новые слухи о грозящей незыблемому Кузбасс-баши отставке.

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  • Миф о геенне огненной

    Фома Неверов
    Фома Неверов

    Самые сложные темы всегда достойны шизофрении. Один мой дед рассказывал о расстреле. О том, как подошёл и шлёпнул выстрелом в затылок какого-то злодея. Не «врага народа», -обычного уголовника. Мне трудно представить, чтобы дед врал, потому что здесь и начинается шизофрения.

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Блоги

  • Врачи-дезертиры

    // Vera Sidorova Vera Sidorova

    Жизнь врача тяжелая, а «карьера врача» - это несмешной короткий анекдот.  Вот ты научился дрожащей рукой набирать в шприц лекарство, попутно краем уха услышал про верхненаружный квадрант, а вот уже реально с одного, первого взгляда на лицо  и фигуру человека,  называешь его полный клинический диагноз.

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  • Абсолютно риторический вопрос

    // Дмитрий Шагиахметов Дмитрий Шагиахметов

    Нужны ли сегодняшней власти — качественные люди, настоящие профессионалы — в любой отрасли? Абсолютно риторический вопрос. Те, кто что-то умеет — реальная опасность для режима.Отторгаются, преследуются им — как угроза!

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  • О, эти выматывающие праздники...

    // Дмитрий Шагиахметов Дмитрий Шагиахметов

    Очень сомневаюсь уже и в том, правильно ли когда-то СНК СССР объявил прежде рабочий день 1 января выходным. Может быть и правильно решили тогда — отдыхать после совершенно несоветской ночи с 31-го на 1-е. После шумного веселья, не очень-то поощряемого властью. Но ведь это был всего ОДИН выходной день!

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  • Мы искали "скрепы", и мы их нашли

    // Elena Sourikova Elena Sourikova

    Очень резко высказался Макс Фадеев о новогодних эфирах федеральных каналов. Он даже зарекся на них выступать. Действительно, в этом году ужас практически невыносимый. Максим Галкин на пару с супругой изображали гостеприимных хозяев, а на канале «Россия» случилось шоу под названием «Максимально!», где один пародист пародировал пародиста Галкина. Другая пародистка изображала Аллу Пугачеву. Получилось удвоение супружеской пары. Это такой уровень абсурдизма, который трудно представить.

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