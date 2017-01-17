По информации председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в связи с прошедшими 18 сентября выборами, возбуждено 21 уголовное дело, сообщает Росбалт. По ее словам, новые уголовные дела еще могут быть возбуждены.Читать дальше
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В Кузбассе могут предоставить землю без торгов для реализации масштабных инвестпроектов
В Кемеровской области внесены изменения в закон о предоставлении в аренду земельных участков без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщает Интерфакс.Читать дальше
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В Кузбассе скорректирован областной бюджет
В 2016 году бюджет Кемеровской области был исполнен с доходами 105 млрд 76 млн 197,06 тыс. рублей, расходами 108 млрд 964 млн 845,451 тыс. рублей, сообщает главное финансовое управление Кемеровской области.Читать дальше
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Экс-замгубернатора Кузбасса по угольной промышленности назначен вице-президентом в ЮГК// Рубрики: Политика
Бывший замгубернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике Андрей Гаммершмидт, занял должность вице-президента по углю группы предприятий ООО «Управляющая компания «Южуралзолото», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».Читать дальше
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Кузбасс отметил 74 день рождения.// Рубрики: Общество
26 января Кемеровская область отметила 74 годовщину со дня образования.Читать дальше
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Кузбасс не получит денег на строительство сельских дорог. Но получит средства на развитие сельских территорий
Правительство России выделит регионам в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы субсидии в размере 8335 млн рублей, которые будут распределены между бюджетами 54 субъектов Федерации.Читать дальше
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Правительство РФ отклонило петицию об отмене «закона Яровой»
Экспертная рабочая группа, которую возглавляет министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, отклонила петицию об отмене «закона Яровой», набравшую более 100 тыс. голосов, сообщает ТАСС.Читать дальше
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Резервный фонд РФ уменьшился за месяц на 52%
По данным Минфина РФ, совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 января 2017 года составил 972,13 млрд руб., что эквивалентно $16,03 млрд., сообщает Росбалт.Читать дальше
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Банк России в 2016 году отозвал 97 лицензий банков
В 2016 году были отозваны лицензии 97 кредитных организаций, 68 из них были признаны банкротами. 59 из них имели заключение о недостоверности годовой отчетности, сообщает ТАСС со ссылкой на главного аудитора Банка России Валерия Горегляда.Читать дальше
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Правительство РФ рассмотрит новый антикризисный план
В правительство направлена обновленная версия антикризисного плана на 2017 год, сообщает «Газета.Ru. Он сократился с 1,5 трлн до 107 млрд рублей.Читать дальше
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Цену на водку предлагают снова изменить
Минфин предлагает понизить минимальный уровень розничной цены на водку, предложенный ранее, сообщает Росбалт со ссылкой на слова главы департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова.Читать дальше
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В Кузбассе проведут проверку правомерности размещения свалки в черте Кемерова// Кемерово // Рубрики: Происшествия
Активисты Общероссийского народного фронта в Кемеровской области обратились в прокуратуру Кемерово с просьбой провести проверку правомерности размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Заводском районе города, сообщает пресс-служба организации.Читать дальше
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Коренным жителям Кузбасса выделят зоны для ведения хозяйства
По сообщению пресс-службы Общероссийского народного фронта в Кемеровской области Министерство природных ресурсов и экологии РФ поддержало предложение о выделении зоны традиционного экстенсивного природопользования на территории Шорского национального парка, сообщает Авант-Партнер.Читать дальше
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В Кузбассе может появиться еще одна ТОСЭР// Новокузнецк // Рубрики: Экономика
В Кузбассе может появиться еще одна опережающего социально-экономического развития: администрация Новокузнецка начала подготовку заявки по созданию ТОСЭР, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на сайт администрации города.Читать дальше
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В Кемерове открылась выставка «С Днём Рождения, Кузбасс!»
20 января в отделе военной истории Кемеровского областного краеведческого музея открылась выставка «С Днём Рождения, Кузбасс!», посвящённая 74-летию со дня образования Кемеровской области.Читать дальше
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В Прокопьевске пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого// Прокопьевск // Рубрики: Культура
25 январяв Прокопьевске в КВЦ "Вернисаж" пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого, сообщает портал Прокопьевск.ру.Читать дальше
На ступеньку выше, чем можно...Дмитрий Шагиахметов
Классическое правило: почти каждый старается подняться в своей карьере на ступеньку выше своего уровня. Выше, чем ум, характер, "кредитная история" позволяют.Читать дальше
Нужна ли России люстрацияСтас Калиниченко
Нужна ли России люстрация? Этот вопрос можно с лёгкостью заменить на другой: «Нужно ли в России соблюдать закон?». И если первый вопрос почему-то многим кажется полемичным, то на второй — каждый считающий себя порядочным человек сочтёт необходимым ответить утвердительно. А вот про люстрацию… Про люстрацию «так, с кондачка, не решается, с этим опасным зверем нужно разобраться» и прочее, и прочее.Читать дальше
Слово о жопеФома Неверов
Думаю, больше не надо вообще ничего объяснять. Мы требуем объяснений, журналисты донимают чиновников, а чиновникам надоело. Они понимают, что можно нести любую чушь, и всё это сойдёт за объяснения, потому что объясняться им надо только перед одним человеком, а тому достаточно формальностей.Читать дальше
Нужна ли люстрации Россия?// Фома Неверов
Не я ввёл новый жанр на «Новом Кузбассе» — ответ блогом на блог. Но позволю себе этим жанром воспользоваться. Стас Калиниченко – не первый, кто рассуждает о необходимости люстрации в России. Мысли его не новы, но хорошо структурированы. Поэтому беру Стаса в оппоненты исключительно по формальным признакам.Читать дальше
Этот страшный хиджаб// Дмитрий Шагиахметов
Как там, в байке про артистов массовки, которые должны изображать оживленный разговор толпы? Ходят, жестикулируют, "спорят", почти дерутся. И бубнят: «О ЧЕМ ГОВОРИТЬ, КОГДА НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ!..».Читать дальше
Страна, где Юй-гун невозможен// Дмитрий Шагиахметов
Когда уже начал слушать НЕ НАШЕ радио (Довольно рано, в детстве. Вражеские голоса в Кузбассе сложно ловились, зато, как сорняки на огороде, всегда вылезало Пекинское радио), я, кажется, выслушал эту классическую китайскую притчу миллион раз. — "Юй-Гун передвинул горы".Читать дальше
Пока он умирал// Фома НеверовЧитать дальшеМеня, конечно, в первую очередь интересовало, как я усну. Мне казалось, что это такая игра в смерть — тебя почти моментально отключают, а потом всё-таки возвращают в жизни. Или не возвращают.В операционном "предбаннике" уже стало страшно. Чертовски страшно. Мне расхотелось играть в смерть, и "выключения" без моего ведома показались сущей глупостью.Но поздно. Врач или медсестра заставила проглотить таблетку, — я подумал, что сейчас подкосятся ноги, и санитары потащат меня на громоздкий операционный стол, часть которого виделась из "предбанника". С огромной "люстрой", чёрный и неприятный стол. Не на таких столах должно усыплять людей.Таблетка никак не подействовала. Прошло ещё с полчаса, мной почти не интересовались, и хотелось уйти в задумчивости, но тут явилась озабоченная, как в кино, медсестра, толстая и строгая, и повела меня к эшафоту.Лежать на столе было неудобно. Я люблю большие пухлые подушки, а тут голова закатывалась куда-то назад. Появилось ощущение беззащитности. Вдобавок мне пристегнули ремнями к столу руки и ноги, словно собирались четвертовать. Опять же со мной никто не разговаривал. Персонал дельно общался между собой. Одна женщина упрямо заявляла, что не станет делать 12-летнему ребёнку маску, и с ней нехотя согласились. Наверное, усыпить хлороформом (или что там сейчас в этих масках) человека проще, быстрее и дешевле.Тогда мне стало интересно, как вообще пойдёт процесс. Волшебная таблетка не сработала, маска, которую я многажды видел в кино, не подходит двенадцатилетнему ребёнку. Наверное, подкрадётся человек и заткнёт мне лицо марлей. Тоже как в кино.Усыпили меня по-другому. Поставили капельницу, и, пока она безмятежно капала, вставили в резиновый патрубок между прозрачных трубочек капельницы шприц. Тут со мной заговорили:— Не волнуйся, сейчас ты начнёшь засыпать.Кажется, уснул я именно от этого заклинания, а не от шприца в патрубке. Операционная поплыла перед глазами, лица смазались и поехали кругом. В общем, думаю, весь процесс длился не дольше секунды.Сновидений не было. Мои сны всегда богатые, как у шизофреника, а тут — ничего.Обнаружил я себя уже на кушетке в знакомом "предбаннике". Просыпался несколько раз, но снова увязал в наркозе, слыша только слова приехавшей со мной из больницы медсестры: "Вы что мне с ребёнком сделали?".Разбудить меня удалось часов через пять. Моя медсестра была такой доброй и ласковой, словно обнаружила во мне утерянного в детстве младшего брата. Всю дорогу в больницу (мы ехали в машине "Скорой") она уговаривала меня не засыпать, о чём-то расспрашивала, и сама весело рассказывала подробности своей девичьей жизни.Потом я ещё несколько дней провалялся в постели в больнице. Медсестра навещала меня с апельсинами, была такой же доброй, но по мере моего выздоровления появлялась всё реже. Потом и вовсе пропала. Это когда я уже совсем влюбился. И когда я встретил её однажды в коридоре, она меня даже не узнала.Несколько раз меня как бы между делом просили не жаловаться родителям. "Ты же мужик" и тому подобное. Я и не собирался жаловаться. Это потом я узнал, что врачи перемудрили с наркозом и чуть не угробили меня на рядовой бронхоскопии, а тогда мне было приятно настоящее мужское приключение, и ещё нежность молодой красивой медсестры.Как оно всё мимолётно. Кто бы сейчас писал этот скучный блог, если б ошибку не удалось исправить? Впрочем, камазов по улицам ездит тоже достаточно. Но кирпичи — да, они просто так на голову не падают.Оригинал: блог Фомы Неверова
«Съезд. Победителей»?// Elena Surikova
Трамп, Трамп… и снова Трамп, Трамп! Так и прошляпили, вернее, протрампили всю неделю!Читать дальше