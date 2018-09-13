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В Кузбассе назначен заместитель начальника Следственного департамента МВД

Личному составу ГУ МВД Кузбасса был представлен заместитель начальника России по Кемеровской области – начальник главного следственного управления генерал-майора юстиции Сергей Широков.

Сергей Николаевич Широков родился 18 мая 1966 г. в селе Большая Владимировка Бескарагайского района Семипалатинской области Казахской ССР. В органах внутренних дел он служит с 1988 года, в органах предварительного следствия – с 1992 года.

С 1994 по 2014 год работал в Алтайском крае, где занимал различные должности в органах предварительного следствия и прошел путь от следователя до заместителя начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю – начальника главного следственного управления.

14 июня 2012 года Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина ему присвоено специальное звание генерал-майор юстиции.

3 октября 2014 года Указом Президента Российской Федерации от № 650 назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области – начальника главного следственного управления.

28 августа 2018 года Указом Президента Российской Федерации № 500 назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – начальника главного следственного управления.

Выступая перед сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области, Сергей Широков заявил, что в ближайшее время намерен детально изучить работу вверенного ему подразделения. 

 

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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