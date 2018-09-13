С активистов антиугольных протестов в Кузбассе требуют 14 млн. рублей

На 17 сентября в Кузбассе назначено рассмотрение иска разреза "Березовский" к активистам антиугольных протестов. Представители разреза требуют взыскать с них 14 млн рублей. По мнению истцов такой материальный ущерб понесла компания из-за того, что 17 февраля 2018 года на 55 минут была перекрыта дорога к разрезу, сообщает портал "Сибирь.Реалии",

Напомним, 17 февраля активисты перекрыли дорогу к одному из угольных предприятий области, протестуя против роста количества угольных разрезов. Активисты были привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированном общественном мероприятии. После этого полицейские выписали два штрафа в размере 10 тысяч рублей.

По словам юриста Евгения Ильченко, в сумму ущерба угольщики заложили потери прибыли от продажи концентрата на сумму 14 034 909 рублей, а также убытки от простоя технологического транспорта на сумму 26 876 рублей и двух экскаваторов на сумму 19 228 рублей. По мнению юриста, исковые требования незаконны и не обоснованы, поскольку нет явной причинно-следственной связи между действиями активистов и понесенным ущербом.

"Да, действительно, данные лица были привлечены к административной ответственности, но не за перекрытие автодороги. Не представлено доказательств того, что работа не велась именно из-за перекрытия дороги, и даже не представлено доказательств, что дорога перекрывалась… Сам размер ущерба и, главное, сам факт его наличия, ничем не подтвержден, нет сведений о наличии и причинах якобы снижения реализации конечного продукта", – считает юрист.