Экс-руководителю управления СК РФ Кузбасса продлили срок заключения на 3 месяца

В понедельник новосибирский облсуд продлил на три месяца срок заключения под стражей экс-руководителя управления СК РФпо Кемеровской области Сергея Калинкина, сообщает "КоммерсанитЪ-Сибирь".

По мнению следствия, в случае изменения меры пресечения Калинкин может оказать давление на свидетелей. Теперь он пробудет под арестом до середины декабря 2018 года.

Напомним, бывший главный следователь Кузбасса Сергей Калинкин находитсяя под стражей с ноября 2016 года. Онобвиняется в вымогательстве, превышении полномочий и взятках.

Вместе с ним по уголовному делу проходят еще семь человек, в том числе бывшие кемеровские вице-губернаторы Александр Данильченко и Алексей Иванов, угольный магнат Александр Щукин. Все они находятся под домашним арестом.

По версии следствия, они требовали у совладельца угольного разреза «Инской» Антона Цыганкова принадлежащий ему контрольный пакет акций предприятия стоимостью 1 млрд руб.

В начале 2018 года обвиняемые приступили к изучению материалов следствия, которые составили 114 томов.