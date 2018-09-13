Погода
на 17 сентября
7°C
Курс валют
на 16 сентября
$ 68.04
79.15
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиЭкс-руководителю управления СК РФ Кузбасса продлили срок заключения на 3 месяца
Новости

Экс-руководителю управления СК РФ Кузбасса продлили срок заключения на 3 месяца

В понедельник новосибирский облсуд продлил на три месяца срок заключения под стражей экс-руководителя управления СК РФпо Кемеровской области Сергея Калинкина, сообщает "КоммерсанитЪ-Сибирь".

По мнению следствия, в случае изменения меры пресечения Калинкин может оказать давление на свидетелей. Теперь он пробудет под арестом до середины декабря 2018 года.

Напомним, бывший главный следователь Кузбасса Сергей Калинкин находитсяя под стражей с ноября 2016 года. Онобвиняется в вымогательстве, превышении полномочий и взятках.

Вместе с ним по уголовному делу проходят еще семь человек, в том числе бывшие кемеровские вице-губернаторы Александр Данильченко и Алексей Иванов, угольный магнат Александр Щукин. Все они находятся под домашним арестом.

По версии следствия, они требовали у совладельца угольного разреза «Инской» Антона Цыганкова принадлежащий ему контрольный пакет акций предприятия стоимостью 1 млрд руб.

В начале 2018 года обвиняемые приступили к изучению материалов следствия, которые составили 114 томов. 

 

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости