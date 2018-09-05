Задержанного сегодня утром координатора штаба Навального Стаса Калиниченко продолжают удерживать в полиции, несмотря на решение суда.

Суд начался в 17 часов. (Напомним, Стас был задержан в 10часов утра). В судебном заседании судья Шандров вынес решение вернуть материалы дела об административном правонарушении для устранения недостатков. На это у сотрудников полиции есть трое суток. Стаса отпустили.

Однако после того, как судья вынес решение об освобождении, лейтенант ИАЗ МВД Юлия Голынская закатила истерику и, несмотря на решение судьи, отдала приказ задержать Калиниченко.

Его отвезлив отдел полиции «Заводский», где могут продержать до 48 часов.

Напомним, Калиниченко по невнятному доносу вменяется размещение нацистской символики на сайте Одноклассники» (част 1 ст. 20.3 КоАП РФ).