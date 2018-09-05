В Кузбассе задержан координатор штаба Навального Стас Калиниченко

За 4 дня до объявленной штабом Навального акции против повышения пенсионного возраста в Кузбассе задержан координатор штаба, известный блогер Стас Калиниченко.
Сегодня в 10 утрана выходе из Заводского районного суда, где Калиниченко был по иску к СИЗО,Стасу преградили путь двое мужчин в штатском и женщина.
Как выяснилось, это были сотрудники центра «Э» — Владислав Борисик и Дмитрий Альберт, а так же лейтенант ИАЗ МВД Юлия Голынская. Она пояснила, что Калиниченко задержанпо статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций...» за «размещение нацистской символики на сайте Одноклассники».
Калиниченко был задержан на основании свидетельских показаний.
Через час к Стасу был допущен защитник Артур Сташ, после чего был составлен протокол по части 1 ст. 20.3 КоАП РФ, в который Калиниченко внес свои замечания.
В настоящее время Стас ожидает копии протокола. По словам защитника суд может состояться уже сегодня. Могут дать несколько суток ареста.