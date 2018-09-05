В Кузбассе задержан координатор штаба Навального Стас Калиниченко

За 4 дня до объявленной штабом Навального акции против повышения пенсионного возраста в Кузбассе задержан координатор штаба, известный блогер Стас Калиниченко.

Сегодня в 10 утрана выходе из Заводского районного суда, где Калиниченко был по иску к СИЗО,Стасу преградили путь двое мужчин в штатском и женщина.

Как выяснилось, это были сотрудники центра «Э» — Владислав Борисик и Дмитрий Альберт, а так же лейтенант ИАЗ МВД Юлия Голынская. Она пояснила, что Калиниченко задержанпо статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций...» за «размещение нацистской символики на сайте Одноклассники».

Калиниченко был задержан на основании свидетельских показаний.