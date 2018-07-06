Статус иностранных агентов предлагают распространить на журналистов

Комитет по информационной политике Государственной думы подготовил ко второму чтению поправки к закону «О средствах массовой информации».

Согласно поправок, российский журналист, который представит материал для СМИ-иноагента, не будучи его штатным сотрудником, может получить персональный статус иноагента. Решение в этом случае будет принимать Генпрокуратура по согласованию с Минюстом. Комитет по информационной политике рассчитывает, что законопроект будет принят во втором чтении, а затем и в целом до конца весенней сессии Госдумы.

Изменения подготовили глава комитета по информационной политике Леонид Левин и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Согласно документу, наделять статусом иностранного агента можно будет не только за распространение публикаций СМИ-иноагентов, но и в случае, если человек или организация за деньги участвуют в создании подобных материалов. «Вторичные» агенты попадут под требование о маркировке публикаций, а также обязаны будут раз в полгода предоставлять отчет о своей работе и раз в год проходить процедуру аудита.

Леонид Левин уточнил значение поправок: физическим лицам, чтобы попасть в список иностранных агентов, нужно будет получать средства из-за рубежа и распространять материалы СМИ-иноагента. Это нужно, чтобы исключить «опасения, что любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ-иноагента, может пострадать».

Реестр СМИ-иноагентов, а также созданных ими юрлиц и лиц, распространяющих их информацию будет вести Минюст. Полномочия по его составлению планируется передать Генпрокуратуре и МИДу.