В Кузбассе прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В начале недели, в Кемерове и Новокузнецке прошли митинги против повышения пенсионного возраста.

Во вторник в Кемерове митинг был организован профсоюзными организациями. Мероприятие планировалось провести в центре Кемерово, но администрация города согласовала местом проведения митинга территории возле "Мототрека с гаревой дорожкой" ДОСААФ России (запрещенного, кстати для проведения подобных мероприятий самой мэрией). Организаторов данное место устроило.

В митинге приняли участие более 1,5 тысяч профсоюзных активистов из Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Киселёвска, Ленинска-Кузнецкого, Белово, Анжеро-Судженска, Таштагольского района и депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области. Участнико митинга привозили на специально заказанных автобусах.

За порядком следила полиция, на всякий случай дежурила бригада «скорой помощи».

Участники митинга держали плакаты с лозунгами: «Нет пенсионным реформам за счет народа», «Пенсионная реформа: миллионы людей против», «Президент, выполни свои обещания», «Хочется жить на пенсии, а не умирать на работе», «Не позволим издеваться над трудящимися», «Помоги правительству — умри до пенсии» и подобные.

По мнению профсоюзных активистов, правительство предлагает решить проблемы Пенсионного фонда за счёт того, что будущие пенсионеры будут дольше работать и больше платить в Пенсионный фонд. Неизбежными следствиями принятия законопроекта станут большие проблемы с трудоустройством 60-летних работников, рост профессиональных заболеваний, ухудшение здоровья .В Кузбассе сегодня у мужчин средняя продолжительность жизни 63,7 года. Более 40% работников-мужчин просто не доживёт до пенсии.

У профсоюзов есть несколько предложений к правительству. Прежде чем, предлагать этот законопроект, займитесь выводом работников из серой экономики, и вам хватит денег на повышение пенсий. По разным оценкам от 25 до 30% российской экономики работает по незаконным схемам.

Непродуманные действия Правительства подрывают авторитет государственной власти, считают представители профсоюзов.

По мнению Вадима Печерских, председателя ППО "ЗапСиб" ГМПР, "Во всем мире пенсия – залог стабильности и надёжности, и только у нас поле для экспериментов над людьми… Оказывается, что проблемы с пенсией не в низкой заработной плате, не в том, что весь бизнес в тени, а в том что просто слишком много пенсионеров… Мы обращаемся к народным депутатам – поддержите мнение народа! Дайте отрицательный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста! Скажем нет –росту пенсионного возраста, скажем да – росту зарплат и пенсий!".

Профсоюзы считают, что пенсионный возраст должен соответствовать реальному возрасту утраты трудоспособности большинства работников. Мы не можем согласиться с Правительством, что повышение продолжительности жизни связано с повышением трудоспособности…

Участники митинга приняли резолюцию, которая будет направлена в администрацию Президента РФ, правительство РФ, Государственную Думу РФ, администрацию Кемеровской области и Совет народных депутатов Кемеровской области.

Профсоюзы надеются, что законопроект в итоге будет отклонен еще в первом чтении как «недостаточно проработанный».

Ранее, 1 июля в "гайд-парке" Куйбышевского района Новокузнецка прошел митинг, организованный сторонниками Алексей Навального. Участвовали в митинге около ста человек, которые резко критиковали курс правительства и повышение пенсионного возраста.