В Кузбассе продолжается суд над Стасом Калиниченко, который голодает уже 10 дней.

Вчера, 03 июля, в Центральном районном суде города Кемерово прошло очередное судебное заседание по уголовному делу Стаса Калиниченко, который два года назад был избит сотрудниками полиции. Однако в суде рассматривается уголовное дело по факту "избиения сотрудника полиции" Стасом Калиниченко.

В настоящее врем, я в течении 3 месяцев, Стас находится в СИЗО. Последние десять дней, с 24 июня, Стас голодаетв знак протеста против условий содержания в следственном изоляторе. По информации сотрудника команды Навального в Кемерово Ксении Пахомовой, Калиниченко протестует из-за условий содержания и пыток, которые к нему применяют работники учреждения. Он жаловался на угрозы сотрудников СИЗО, отсутствие медицинской помощи.

По информации портала "Медиазона", незадолго до начала голодовки, Стаса Калиниченко помещали в карцер на 15 суток и били электрическим током.

По словам Пахомовой, "Он писал жалобы, его решили поместить в карцер, видимо, за это. Два раза ударили шокером. Ему не дают одежду, там вообще ничего нет, холодно, сидишь в трусах на полу".

Между тем, главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кемеровской области провело проверку информации СМИ о применение пыток к Станиславу Калиниченко и утверждает, что эти данные не подтвердились, сообщила пресс-служба ведомства.

"Проведена проверка. Установлено, что 25 июня обвиняемый Калиниченко привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка учреждения. Данное нарушение было зафиксировано на видеокамеру, в тот же день Калиниченко отказался от приема пищи, факт отказа от приема пищи (в устной форме) зарегистрирован", — уточнили в ГУФСИН.

По данным ведомства, какие-либо спецсредства, в том числе электрошокер, к Калиниченко не применялись, что "подтверждается записью на видеокамеру и заключением медицинских работников после проведенного осмотра".

По утверждению пресс-службы ведомства, управление уведомило прокуратуру о произошедшем. Калиниченко находится под постоянным контролем работников медчасти учреждения. Его состояние здоровья удовлетворительное".

Однако, по словам общественного защитника Калиниченко Артура Сташа, Стаса постоянно водят в наручниках. Даже на слушания в областном суде его приводят в наручниках и в одних трусах.

На вчерашнем заседании с большим трудом удалось убедить сотрудника прокуратуры Арефьева А.О. и судью Донцова А.В. вызвать в зал суда скорую помощь для Стаса, — рассказал Артур Сташ.

По словам матери Стаса Маргариты Калиниченко, "Скорая даже давление "побоялась" ему мерить! Стас их просил, хотя бы температуру померить. Поставили градусник. Температура 35.9 написали 36. Сказали, что еще неделю можно голодать!

Следы от электрошокера тоже врачи отказались подтверждать: мол, укусы насекомых...".

Следующее заседание пройдет Центральном районном суде города Кемеровозавтра, 5 июля,в 14 часов.