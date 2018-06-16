В Кузбассе одобрили 25 заявок угольщиков на перевод сельскохозяйственных земель в земли промышленности. Но пообещали ужесточить требования

На минувшей неделе Коллегия администрации Кемеровской области издала 25 постановлений о переводе более 110 участков сельскохозяйственных земель в земли промышленности и транспорта «на основании ходатайства» различных угольных компаний. Земельные участки потребовались им, как «в целях недропользования», так и для строительства различных производственных сооружений и объектов инфраструктуры.

АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное» и ООО «Ресурс» получили перевод для строительства «углевозных дорог» в Прокопьевском районе. «Ресурс» — также под строительство ЛЭП, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) для расширения отвалов и размещения «линейных объектов промышленной площадки», а также для размещения подстанции и ЛЭП — для двух своих разрезов в Беловском районе.

ООО «Разрез «Березовский» в Новокузнецком районе — перевод земель произведен «для размещения склада плодородного слоя почвы», КРУ— в Краснобродском городском округе и в Прокопьевском районе — под автодорогу, ЛЭП и «в целях недропользования». ООО «Разрез «Южный» в Прокопьевском районе участки необходимы под строительство железнодорожной ветки и погрузочной станции, ООО «ММК-Уголь» в Беловском районе — «в целях недропользования, строительства автодороги, ЛЭП, промплощадки и склада плодородного слоя почвы», АО «Разрез «Шестаки» в Гурьевском районе — под строительство ЛЭП, в Беловском — под строительство подстанции.

«В целях недропользования» переведены земельные участки по ходатайству ООО «Разрез «Задубровский Новый» и ЗАО «Шахта «Беловская» — в Беловском районе, ООО «Разрез «Талдинский-Западный», ПАО «Кузбасская топливная компания» и АО «СУЭК-Кузбасс» — в Прокопьевском, ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» — в Новокузнецком. Шахте «Беловская» участки переведены также под строительство промплощадки, технологических автомобильных дорог, очистных сооружений, складов плодородного слоя почвы, ООО «Шахта «Грамотеинская» в деревне Старопестерево — для размещения открытого склада угля.

Самое большое число, 37 в одном постановлении, было переведено по ходатайству АО «СУЭК-Кузбасс» в Прокопьевском районе «в целях недропользования». По ходатайству этой компании переведено самое большое число участков в целом, 51. Среди муниципальных образований самое большое число переводов приходится на Прокопьевский и Беловский районы.

Все постановления подписал 9 июня и.о. временно исполняющего обязанности губернатора Владимир Чернов.

А уже 13 июня пресс-служба обладминистрации сообщила, что «по распоряжению главы региона Сергея Цивилева разработан новый подход к рассмотрению заявок предприятий на перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности».

Этот подход предполагает, что власти Кузбасса ужесточат требования к переводу сельскохозяйственных земель под промышленное использование, в частности при оценке заявок от угольщиков будут обращать внимание на удаленность населенных пунктов, учитывая направление ветра, а также на то, какие природоохранные объекты планирует разместить на этом участке предприятие, сообщили в среду в пресс-службе администрации Кемеровской области в среду.

"Заявку будут дополнительно изучать три областных департамента. Так, департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности оценит состояние земель — степень деградации, заболоченность. Департамент угольной промышленности рассмотрит отсутствие жилой застройки в санитарно-защитной зоне, социальную ориентированность предприятия. А департамент природных ресурсов и экологии тщательно изучит программу природоохранных мероприятий компании".

В числе нововведений — оценка удаленности земельного участка от населенного пункта с учетом преобладающего направления ветра.

При переводе земель из одной категории в другую специалисты также дополнительно учтут, под какие объекты или цели выделяется участок: в приоритете будут, например, строительство очистных сооружений, защитных дамб или складов для хранения плодородного слоя почвы.

Ранее врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщал, что из-за перехода на открытую добычу угля (разрезы) регион получил серьезную нагрузку на экологию, разрезы очень быстро приблизились к населенным пунктам, стали влиять не только на природу, но и на жителей.