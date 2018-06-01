В Кузбассе открывается фестиваль "Кукла в детских руках"

С 1 по 3 июня в рамках празднования 400-летнего юбилея Новокузнецка в Кузбассе будет проходить IX-й международный фестиваль детских любительских театров кукол "Кукла в детских руках", который проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

В фестивале примут участие творческие коллективы из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Саратовской областей, Алтайского края и Санкт-Петербурга.

Торжественное открытие фестиваля пройдет сегодня, 1 июня, в Международный День защиты детей, на театральной площади города.

2 и 3 июня в Новокузнецком театре кукол "Сказ" состоятся просмотры фестивальных спектаклей, которые оценит не только зрители, но и профессиональное жюри.

Кроме фестивальной программы для руководителей театральных коллективов пройдёт мастер-класс Романа Богомольного — председателя жюри фестиваля, артиста Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова, заслуженного артиста РФ. Он расскажет о секретах работы актёров-кукловодов по созданию сценических образов и о своей главной кукле – конферансье Апломбове, с которой он не расстается уже более 40 лет.

3 июня состоится торжественная церемония награждения участников и закрытие фестиваля.

Почётным гостем фестиваля по традиции станет народный артист РФ, почетный гражданин Кемеровской области Владимир Машков, который вручит специальный приз фестиваля "Золотой львёнок" за лучшую актёрскую работу.