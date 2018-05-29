В Кузбассе арестован начальник ГУ МЧС

В ходе расследования дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кузбассе Центральный райсуд Кемерово арестовал начальника главного управления МЧС по Кемеровской области генерал-майора Александра Мамонтова и руководителя регионального управления надзорной деятельности подполковника Григория Терентьева. Их обвиняют по статье 293 УК РФ («Халатность») и статье 160 УК РФ («Растрата»). По версии следствия, Мамонтов и Терентьев запланировали, но не провели в период 2017–2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня».

По версии следствия, Александр Мамонтов не стал проверять ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (собственник ТРЦ «Зимняя вишня»), ссылаясь на указание прокуратуры не проверять объекты малого и среднего бизнеса, хотя компания, согласно реестру ФНС, не является субъектом малого предпринимательства.

Начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, заявил, что отказался от проверки ТЦ «Зимняя вишня» по приказу главы МЧС РФ Владимира Пучкова. По его словам, приказ был датирован 12 сентября 2016 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Мамонтова Александра Баляна.

По мнению Мамонтова, собственниками ТЦ «Зимняя вишня» были 40 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Все они, кроме ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», относятся к субъектам малого предпринимательства, в отношении которых действуют надзорные каникулы до конца 2018 года. Поэтому, чтобы провести проверку всей «Зимней вишни», пожарный надзор должен был включить в план проверок все 40 собственников. Но тогда действия прямо нарушали бы положения 294 федерального закона «О защите прав предпринимателей». Ведь согласно законодательству, сами проверки проводятся не в отношении объектов, а в отношении собственников и арендаторов. В эксплуатацию «Зимняя вишня» была введена в 2014 году, поэтому провести пожарную проверку без нарушения закона можно было бы только в 2019 году.

Вместе с тем, следствие утверждает, что после пожара в ТЦ Мамонтов раздал указания подчиненным, как себя вести на допросе. В частности, он приказал им говорить, что владелец ТЦ является субъектом малого и среднего бизнеса, а значит, здание проверять не требовалось.

По словам старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Рустама Габдуллина, "Установлено, что "Зимняя вишня" не была включена в планы проверки на 2018 год. А.Мамонтов получил сведения о грубых нарушениях в "Зимней вишне", но, действуя вопреки законодательству, не организовал внеплановые проверки. Нарушения не были выявлены, работа ТРЦ не была приостановлена, что привело к гибели людей".

Кроме того, по словам следователя, Мамонтов в 2015-2016 годы принял на работу трех человек, которые получали зарплату в течение почти трех лет, при этом они фактически не работали, но получили около 1,8 млн рублей.

Напомним, в середине апреля в рамках уголовного дела были проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в доме его руководителя, а также руководителей структурных подразделений.

Уд принял во внимание доводы следствия и арестовал Александра Мамонтова и Григория Терентьева до 25 июля.

Всего в настоящее время по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" арестованы восемь обвиняемых: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин.

Им предъявлены обвинения по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).