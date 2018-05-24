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В Кузбассе могут обесточить за долги более 480 объектов ЖКХ

По информации ПАО «Кузбассэнергосбыт», долги коммунальщиков в Кузбассе перед  компанией на конец отопительного сезона превысили 1,6 млрд рублей.

В связи с этим по окончании отопительного сезона режим ограничения энергоснабжения будет введен для предприятий-должников ЖКХ, среди которых беловские ООО «Водоснабжение» (долг 101 млн рублей) и ООО «Теплоэнергетик» (85 млн рублей), киселевское ООО «ГТП» (133 млн рублей), тайгинское МП «Водоканал» (48 млн рублей), яшкинское МУП «Энерго-Сервис» (69 млн рублей).

Ранее – во время отопительного сезона – под ограничительные санкции попадали только вспомогательные объекты и оборудование предприятий-должников ЖКХ, работа которых напрямую не влияла на технологический процесс тепло- и водоснабжения. В осенне-зимний период 2017-2018 гг. было отключено 158 объектов водоканалов и котельных области.

 
Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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