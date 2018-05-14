В Кузбассе продолжаются аварийно-восстановительные работы на шахте "Грамотеинская"

Вчера, 13 мая, в 15:36 местного времени в оперативные службы поступил сигнал о задымлении в демонтажной камере шахты "Грамотеинская", сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области.

В шахте на тот момент находились 59 человек. 54 шахтера самостоятельно вышли на поверхность, под землей остались пять рабочих, обеспечивающих водоотведение.

В 16:05 в шахту прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда, бригада медиков, оперативные подразделения МЧС.

Работа шахты была приостановлена.

В настоящее время участок шахты «Грамотеинская» в Белове проливают водой. На месте работает комиссия по расследованию происшествия.

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли начала проверку по факту задымления, сообщила старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

Проверяется исполнение требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

Справка: Шахта "Грамотеинская" — одна из старейших в Кузбассе, начала работу в 1939 году в составе треста "Новосибуголь" под названием "Грамотеинское шахтоуправление". Предприятие добывает подземным способом коксующийся и бурый уголь. На шахте трудится 910 человек.

Производственная мощность "Грамотеинской" составляет 2,5 миллиона тонн энергетического угля в год. По состоянию на конец 2017 года, актив контролировали структуры бизнесмена Александра Щукина.