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В Белово покинули посты замглавы города и начальник терруправления

По информации агентства "Интерфакс-Сибирь", свои посты по собственному желанию покинули заместитель главы Беловского городского округа Снежана Лобанова и начальник территориального управления поселка Инской, относящегося к Беловскому городскому округу, Руслан Алехин.

На должность заместителя главы — руководителя аппарата назначена Марина Мерзлякова, ранее занимавшая пост начальника организационно-территориального управления администрации округа.

Пост начальника управления Инского занял Сергей Карасев, который до 2017 года работал в полиции на должности начальника отделения лицензионно-разрешительной работы МО МВД России "Беловский".

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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