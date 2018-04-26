Областной бюджет на 2018 год изменился на 8,6 млрд рублей

Вчера, на очередной 71-ой сессии совета народных депутатов Кузбасса, были внесены изменения в закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сообщает пресс-служба облсовета.

В соответствии с документом, общий объем доходов на 2018 год увеличен на 8 568 млн. рублей, общий объем расходов - на 8 581,9 млн. рублей, объем дефицита и сумма источников финансирования дефицита областного бюджета — на 14 млн. рублей; на 2019 год общий объем доходов и расходов увеличен на 434,1 млн. рублей.

Изменение плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам на 2018 год проведено в соответствии с динамикой фактических поступлений и ожидаемой оценкой за текущий год.

В целом сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличена на 7 115 млн. рублей.

Плановые назначения по налогу на прибыль организаций увеличены на 7 000 млн. рублей.

В итоге, доходы областного бюджета на 2018 год установлены в 120,86 млрд рублей, расходы — в 126,35 млрд рублей, дефицит в 5,49 млрд рублей или 5,6% от объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. На 2019 год параметры областного бюджета установлены по доходам и расходам в 107,39 млрд рублей.

В декабре прошлого года областной бюджет был принят с доходами в 111,2 млрд рублей, расходами — 115,1 млрд рублей и дефицитом — 3,9 млрд рублей.