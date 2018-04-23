В Кузбассе возобновила работу шахта им. Ленина

Шахта им. Ленина, входящая в ПАО "Южный Кузбасс", работа которой была приостановлена 7 апреля из-за задымления, возобновила работу, сообщает пресс-служба компании.

По информации компании, газовая обстановка рудничной атмосферы в горных выработках шахты в норме. Управление Ростехнадзора провело проверку соблюдения требований промышленной безопасности, по результатам которой выдано разрешение о возобновлении горных работ по выемке угля в лаве 0-17-16 с 19 апреля.

Напомним, 7 апреля из шахты им.Ленина в Кузбассе, в Междуреченске из-за сигнала о задымлении были эвакуированы 69 горняков. Работа шахты была приостановлена.

Спустя два днятехнический совет шахты принял решение о подтоплении лавы, где было зафиксировано задымление. Работы по закачиванию воды и газообразного азота продолжались несколько дней.