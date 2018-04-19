Суд по делу Калиниченко продолжится 26 апреля

Вчера, в среду, 18 апреля, в Центральном районном суде города Кемерова началось рассмотрение дела блогера Стаса Калиниченко, ранее помещенного в СИЗО якобы за то, что он скрывался от следствия.

Несмотря на наличие свободных мест всех желающих в зал не пустили всех желающих: несколько человек судья А.В. Донцов оставил за дверьми, мотивировав это тем, что в помещении не хватит всем места.

Видео и фотосъёмка была запрещена.

Судом рассмотрены несколько ходатайств защиты.

Калиниченко и его защитники неоднократно пытались дать отвод судье и прокурору. Суд отказал им в этих ходатайствах, но удовлетворил просьбу об отводе государственного адвоката Нины Ревякиной, которая, по мнению обвиняемого, не отстаивала его интересов.

Рассматривать ходатайство об изменении меры пересечения судья не стал, поскольку Калиниченко лишился адвоката.

Очередные слушания назначены на 26 апреля.