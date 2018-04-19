В Кузбассе суд признал незаконным решение мэрии Кемерова о запрете митинга на площади Советов

19 апреля Центральный районный суд Кемерова удовлетворил иск гражданского активиста Владимира Горенкова, требовавшего признать незаконным решение администрации города, отказавшей в проведении митинга на площади Советов, сообщает Тайга.инфо.

Суд обязал администрацию Кемерова согласовать акцию.

Уведомление о митинге в поддержку ВРИО главы Цивилева Кузбасса было подано на 21 апреля на 2 тыс. человек.

По словам Горенкова, «Мы не стали рисковать и заявлять акцию „против Тулеева“. Но если мы его сейчас не скинем, Кузбасс вообще закопают, и экономике хана. Если раньше у нас была вялотекущая борьба — мы против разрезов, губернатор нас называет „отморозками“, госдеповцами — то сегодня народ, губернатор и Кремль хотят одного, скинуть этого товарища».

Таким образом, участники акции хотят потребовать отставки Тулеева с поста главы СНДКО и лишения его звания "Народного губернатора".

По словам Владимира Горенкова, митинг пройдет под лозунгами: «Тулеева под суд», «Долой тулеевскую орду», «Цивилев, наведи порядок в Кузбассе», «Цивилев, не наступай на тулеевские грабли», «Цивилев, спаси Кузбасс», «Цивилев, ждем от тебя перемен».

Если бы акцию не согласовали, ее инициаторы готовы были выставить на площади Советов одиночные пикеты.