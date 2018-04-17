В Кузбассе запланирован ремонт более 350 км дорог

В 2018 году в Кемеровской области запланирован ремонт более 350 км дорог, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

171 км дорог в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях будут отремонтированы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», Кроме того, запланировано отремонтировать 129 км областных дорог и 50 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь», без учета муниципальных планов ремонта.

Ремонтами участков Р-255 займется «Сибуправтодор», который возглавляет сын экс-губернатора Кузбасса Дмитрий Тулеев.

На 30 км трассы будет проведен капитальный ремонт. Это два участка, расположенные в Топкинском районе (км 198 — км 208) и Чебулинском районе (км 404 — км 423).

На этих участках будут усилены конструкции дорожной одежды, расширено земляное полотно, устроены системы дренажа и водоотвода, укреплены обочины и др. Еще на 20 км трассы будет проведен плановый ремонт на двух участках в Кемеровском районе.

Кроме того, дорожники отремонтируют путепровод длиной 84 погонных м через железную дорогу в Тяжинском районе.

Кроме того, будут отремонтированы 8 км федеральной трассы «Иртыш» (Р-254, Новосибирск-Иркутск) в Кемеровской области.

Контракт на 202,3 млн рублей получило ООО «Кузбассдорстрой», которая принадлежит Наталье и Сергею Апариным.

Напомним, Сергей Апарин — глава фракции «Единая Россия» в совете народных депутатов Кемеровской области.