В России проверяют торговые центры

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кузбассе, МЧС России совместно с прокуратурой проводят массовые проверки торговых центров. К настоящему времени специалисты ведомств уже проверили 8500 объектов с массовым пребыванием людей и торговли, что составляет половину от общего количества запланированных к проверке объектов, сообщает ТАСС.

По результатам проверки выяснилось, что более чем на 2000 объектов персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1500 объектов материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям, сообщает пресс-служба МЧС.

В Кузбассе так же продолжаются массовые проверки торговых центров других мест с массовым пребыванием людей.

6 апреля по решению суда была приостановлена работа ТЦ «Аврора» в Кемерове. Ранее в результате проведенной проверки на одном из этажей МЧС и прокуратура обнаружили серьёзные нарушения правил противопожарной безопасности.

На время закрытия в помещении останется только охрана.

По информации Правоохранительного портала Кузбасса, в ближайшее время может быть закрыт еще один крупный кемеровский торгово-развлекательный комплекс – «Гринвич»: в нем было выявлено более 60 нарушений пожарной безопасности.

В Новокузнецке прошло совещание по пожарной безопасности одного из крупных торгово-развлекательных центров. Руководство ТЦ приняло решение о закрытии кинотеатров. Ранее в Новокузнецке из-за нарушений закрылся дворец спорта, во многих ТЦ состоялись проверки на соответствие пожарной безопасности.

По информации МЧС, типичными нарушениями, выявленными во время проверок, стали отсутствие систем дымоудаления и оповещения, автоматизированных систем, отключающих общую вентиляцию, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители.

В целом по стране с руководителями объектов проведено более 7000 совещаний по вопросам обеспечения комплексной безопасности. Организовано порядка 8000 тренировок по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а с обслуживающим персоналом проведено свыше 11000 инструктажей и бесед, сообщает пресс-служба МЧС.

Проверки торговых центров продолжатся до конца апреля.