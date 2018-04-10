Сегодня экс-губернатора Тулеева выберут председателем совнардепа Кузбасса

Сегодня, во вторник, 10 апреля, состоится 70-я внеочередная сессия Совета народных депутатов Кемеровской области, на которой будет рассмотрен вопрос о досрочном сложении полномочий действующего председателя Совета народных депутатов Кемеровской области и выбран новый председатель, сообщает пресс-службе совета народных депутатов.

Вчера, в понедельник, 9 апреля, стало известно, что Алексей Синицын, избранный председателем Совета народных депутатов Кемеровской области 7 октября 2016 года, заявил о досрочном сложении своих полномочий.

По словам Синицина будет справедливо, если во главе сегодняшнего состава областного совета (он называет его командой Тулеева), будет стоять её лидер. Для того, чтобы появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, он написал заявление о сложении полномочий председателя СНДКО.

Сам же Алексей Синицын намерен вернуться к адвокатской деятельности и преподаванию.

Напомним, бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев ушел в отставку после трагедии в "Зимней вишне", а после передачи ему вакантного мандата однопартийца, стал депутатом областного парламента.

Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии «Единая Россия» в областной совет народных депутатов, тогда ЕР получила 86% голосов пришедших на выборы.

Действующий созыв депутатов будет работать до 9 сентября текущего года.