В Кузбассе начали угрожать наблюдателю, предотвратившему фальсификацию на выборах

В адрес Вячеслава Чернова из Таштагола, который 18 марта, будучи наблюдателем от партии Яблоко на участке 1410 предотвратил масштабную фальсификацию итогов выборов, стали поступать угрозы от представителей администрации города.

По словам Вячеслава, судя по видеозаписи с избирательного участка, члены избирательной комиссии, которые в течении 8 часов пытались вбросить 527 бюллетеней и сфальсифицировать итоги голосования в пользу В.В. Путина, написали на него коллективную жалобу за то, что он всеми силами старался предотвратить уголовное преступление.

Более того, начальник отдела потребительского рынка и ценообразования города Таштагол Любовь Трубина, позвонила тёще Вячеслава, "воспользовавшись давним с ней знакомством и начала оказывать на неё давление.

Она посоветовала нам подумать о детях, которых у нас четверо, напомнила, что у меня есть небольшое собственное дело, намекнула на преследование по религиозному признаку, так как я — человек верующий", — пишет Вячеслав Чернов.

По мнению Чернова, "Организованная преступная группировка перешла в наступление. Работникам администрации почему-то не нравится, что я предотвратил государственное уголовное преступление, не позволив сфальсифицировать выборы на участке, где я был наблюдателем".

Вячесла Чернов намерен довести дело до суда и считает, что члены избиркома, пойманные на фальсификациях не имеют права работать в избирательных комиссиях.