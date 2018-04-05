Депутаты Госдумы от Кузбасса просят Цивилева поддержать выдвижение Тулеева спикером облсовета

Депутаты Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилёву с просьбой поддержать выдвижение экс-губернатора Тулеева на пост председателя областного Совета народных депутатов.

В письме, которое опубликовал в Facebook депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин, собран длинный перечень заслуг бывшего губернатора Кемеровской области, под руководством которого "удалось преодолеть кризисное состояние, остановить закрытие шахт, взять курс на модернизацию промышленности, — говорится в обращении. За эти годы Кузбасс стал одним из развитиых индустриальных регионов России...".

"Мы, депутаты Госдумы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области", — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что по решению избирательной комиссии Кемеровской области, Аману Тулееву был передан мандат депутатаСовета народных депутатов Кемеровской области.

Однако и в избирательной комиссии и в Совете народных депутатов, планы о выдвижении Тулеева на пост спикера облсовета по-прежнему отрицают.

Обращение к Цивилёву подписали депутаты Госдумы, бывший пресс-секретарь Тулеева Антон Горелкин, Евгений Косяненко, экс-заместитель Тулеева Дмитрий Исламов, Татьяна Алексеева, Александр Максимов, Владимир Мельник и Павел Федяев. Напротив фамилии восьмого парламентария — Александра Фокина — нет подписи.

Такие же письма направлены в Общественную палату, кузбасский Совет ветеранов, в муниципальные советы, депутатам облсовета и председателю областного Совета народных депутатов Алексею Синицыну.