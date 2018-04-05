В Кузбассе продолжают преледовать блогера Стаса Калиниченко

Завтра, 6 апреля, в Кемеровском областном суде в 10 часов пройдет заседание по избранию меры пресечения блогеру Стасу Калиниченко. Его обвиняют в причинении боли полицейскому.

Напомним, в июне 2016 года Калиниченко был избит полицейскими, в результате чего ему был поставлен диагноз «прерванная асфиксия».

После инцидента следственные органы и суд отказали Калиниченко во многочисленных жалобах на превышение полномочий сотрудниками полиции.

Вместо этого на блогера завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ – за причинение боли одному из избивавших его полицейских.

Сегодня Калиниченко сообщил, что ему стало известно о том, что он, якобы, скрывается от суда, в связи с чем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Сам блогер заявил, что проживает по месту прописки, и никаких признаков того, что его разыскивали, не было.

«Самое интересное заключается в том, что о том, что я скрывался, мне сообщают третьи лица. Никто меня не разыскивал, никто не приходил по адресу прописки», сказал Калиниченко.

Ранее, в марте 2015 года, Стас Калиниченко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде штрафа 150 000 рублей.

Позднее, 8 мая 2015 года в результате решения по апелляционной жалобе приговор первой инстанции был оставлен в силе: Стас Калиниченко за недоказанный ретвит приговорен к выплате штрафа в 150 тысяч рублей. Автоматически при вынесении решения была применена амнистия, поскольку истек срок давности по делу, что отменило выплату штрафа.