В Кузбассе открывается межрегиональная выставка «Сибирь – XII»

Сегодня в Новокузнецке в выставочном центре «Кузбасская ярмарка» открывается межрегиональная выставка «Сибирь – XII», приуроченная к 400-летию города. Это отчетная выставка художников Сибири за последние пять лет (с 2013 года).

В выставке принимают участие 705 художников и искусствоведов из 12 субъектов СФО.

В экспозиции представлено более 1200 произведений современного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство, монументально-декоративное, театрально-декорационное и храмовое искусство, актуальное искусство, искусствоведение.

Ранее сообщалось, что на проведение мероприятия "Кузбасский центр искусств" потратил 3,8 млн рублей.

По итогам проведения выставки будут изданы альбом-каталог Межрегиональной художественной выставки «Сибирь-XII» и сборник научных статей Х Сибирских искусствоведческих чтений. Темой научно-практической конференции станет «Искусство социального заказа: советская эпоха, постсоветское время».

В выставочных залах Новокузнецкого художественного музея 5 апреля откроется ретроспективная выставка «Художники Сибири в коллекциях художественных музеев Кузбасса».

В выставочных залах Дома творческих союзов будет представлена выставка «Cибирь – Дом творчества «Челюскинская», посвященная 70-летию творческой дачи «Челюскинская», на которой будут представлены графические произведения художников Сибири, тех, кто в разные годы работал в мастерских Дома творчества.