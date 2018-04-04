В России начался весенний призыв

1 апреля в России официально начался призыв военнообязанных граждан на службу в армию, во время которого в этом году планируется набрать в армию 128 тыс. человек.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, число призывников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 10%. Это связано с ростом числа желающих поступить на военную службу по контракту.

Между тем, в конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий пройти службу в армии гражданам страны, не достигшим 27-летнего возраста, которые ранее были освобождены от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья.

Теперь если состояние гражданина призывного возраста улучшилось, он может обратиться в военкомат и, предоставив заключения врачей, попасть в армию. В Минобороны ожидают, что этой возможностью воспользуются порядка 3 тыс. человек.

Весенний призыв не затронет Коми, Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа и ряд муниципальных образований Камчатского, Красноярского, Пермского краев, а также Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей.

В этих регионах призыв проводится только один раз в год — осенью. Жители этих регионов при желании могут встать на военный учет в другом субъекте РФ и попасть в весенний призыв.

Кузбасс в этом году должен призвать на службу 1875 новобранцев, в то время как в прошлом году весной на службу в армию ушли 2400 жителей Кемеровской области.

Весенний призыв продлится до 15 июля.