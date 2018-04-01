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Президент Путин принял досрочную отставку губернатора Кузбасса

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщает пресс-служба президента.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. 

Напомним, губернатор Кузбасса Тулеев подал прошение об отставке по собственному желанию и обратился к жителям Кузбасса через неделю после трагедии, произошедшей в Кемерове 25 марта, когда  при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека и пострадали 79.

Сергей Цивилев  был назначен на должность вице-губернатора Кемеровской области 2 марта 2018 года. 

В 2012-2013 годах Сергей Цивилев был заместителем председателя совета директоров в ООО «Колмар» – комплекса угледобывающих предприятий, трейдинговых и логистических организаций.

С 2014 года занимал должность генерального директора компании «Колмар». Он владел 70% акций компании, которые впоследствии подарил жене. 

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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