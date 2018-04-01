Политлога Михаила Светова выдворили из Кузбасса

Сегодня, 1 апреля, из Кемерова был принудительно выдворен политолог, сценарист, видеоблогер и общественный активист Михаил Светов, который приехал в Кузбасс, чтобы прочитать лекцию «Почему нельзя доверять государству»,сообщает ТВ2 со ссылкой на запись Светова в Twitter.

По словам Светова, "В Кемерово меня прямо из самолёта выхватили 15 крепко сбитых человек. Затащили силой в служебную комнату аэропорта, отняли документы и телефон. Угрожали, побили. Затем силой посадили на рейс обратно в Москву".

Также Светов написал, что те, кто его задержали, были не полицейскими. Представились шахтерами, но действовали полностью скоординировано со службами аэропорта. Около 8.00 Светов написал, что вылетел в Москву.

Михаил Светов предупредил тех, кто собирался придти на лекцию: «Самое главное, все кто собирался пойти на лекцию, ни в коем случае туда не идите. У них был адрес, где я буду выступать. Они туда обязательно придут. Уходите, чтобы у вас не было проблем».Также в комментариях он уточнил, что это не первоапрельская шутка.

Михаил Светов входит в Федеральный комитет Либертарианской партии России, выступающей за минимизацию роли государства в жизни общества, легализацию оружия и свободный рынок. Сейчас он ездит по России с лекцией «Почему нельзя доверять государству».

В январе 2018 года Светов побывал с такой лекцией в Томске. На 1 апреля проведение такой же лекции анонсировалось в Кемерове в антикафе «Кот да Винчи.