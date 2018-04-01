В Кузбассе арестован участник митинга 27 марта

Вчера в Кемерове сотрудниками полиции был задержан фотограф и волонер штаба Навального Александр Балашов, сообщает координатор штаба Ксения Пахомова.

Балашов был задержан за участие в стихийном митинге на площади Советов в Кемерове, который прошел 27 марта и был посвящен памяти погибших в торговом центре "Зимняя вишня".

Сотрудники полиции остановили его машину остановили, когда он ехал снимать свадьбу и доставили в суд, где ему было предъявлено обвинение по статье 19.3 КоАП РФ "неповиновении законному требованию сотрудника полиции": он якобы матерился и ломал ограждение.

По словам Балашова «Я подошел к полицейскому и спросил, на каком основании поставили металлическое ограждение, попросил его представиться, спросил, не стыдно ли ему. Это были все мои слова, сказанные полицейскому».

В качестве доказательства была показана видеозапись присутствия Балашова на митинге, на которой, однако не видно, его рядом с полицейскими или как он "ломает ограждение". Вызванные в суд свидетели также не подтвердили версию полиции. Несмотря на это, судья признала его виновным.

Ранее Александра Балашова приговаривали на 25 часов обязательных работ за участие в акции "забастовка избирателей" 28 января.