Сегодня - день национального траура по погибшим в Кузбассе

Сегодня в России объявлен день национального траура в связи с трагедией в Кузбассе, где в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове при пожаре погибли (по предварительным данным) 64 человека, большинство из которых — дети.

На всей территории страны приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и передачи.

Накануне в большинстве городов России прошли акции памяти жертв трагедии: люди возлагали цветы, несли мягкие игрушки, зажигали свечи. В Москве на акции памяти погибших на Манежной и Пушкинской площадях вышли более 12 тыс. человек.

В Кузбассе трехдневный траур объявлен с 26 по 28 марта.

Сегодня в Кемерове пройдут похороны восьми человек, еще пятеро детей будут похоронены в поселке Треща, сообщает "Интерфакс-Сибирь", со ссылкой на источник в оперативном штабе ликвидации ЧС.

Списки погибших и пропавших без вести опубликованы на сайте администрации города Кемерова. На сайте опубликованы имена 25 опознанных погибших, среди которых 13 детей. Еще 38 человек числятся пропавшими без вести, среди них 26 детей. Даты рождения двоих лиц не указаны.

В то же время Следственный комитет располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек после пожара. Следователи подчеркнули, что считают невозможным публиковать списки погибших до окончания генетических экспертиз.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и было много детей.