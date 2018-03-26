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Количество погибших при пожаре в Кузбассе достигло 64 человек

Количество погибших в Кузбассе при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово достигло 64 человек. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков.

Пропавшими без вести остаются около десяти человек. Более 40 человек пострадали. В больницах Кемерова находятся 12 человек, в том числе 10 человек — в больнице скорой помощи. Двое в тяжелом состоянии. На амбулаторное лечение отпущены 36 человек.

В настоящее время на месте пожара проводится разбор завалов. Некоторое время назад в здании было зафиксировано задымление между вторым и третьим этажом. Сейчас работа спасателей и пожарных возобновлена.

В моргах Кемерова проводят опознание погибших. По информации МЧС уже опознаны пятнадцать человек.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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