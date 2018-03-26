Число погибших в Кузбассе при пожаре в ТРК "Зимняя вишня" превысило 50 человек

По последним данным на 4 этаже торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в Кузбассе во втором кинозале найдены тела еще 14 погибших. Таким образом, число погибших превысило 50 человек.

Ранее сообщалось, что официально подтверждена гибель 37 человек,

В здании произошло обрушение перекрытий, все конструкции рухнули в кинозал.

В настоящее время в здании работают сотрудники СК РФ.

Для проведения поисково-спасательных работ и тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" привлечена группировка сил и средств в количестве 663 человек и 124 единиц техники, в т.ч. спасатели из других регионов и сотрудники отряда "Центроспас" МЧС из Москвы.

От МЧС на месте трагедии работают 549 человек и 86 единиц техники, включая беспилотники.