В Кузбассе ввели режим чрезвычайной ситуации

По информации глава МЧС России Владимира Пучкова, после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемеровае в Кузбассе введен режим чрезвычайной ситуации.

По его словам, поисково-спасательная операция и тушение пожара в торговом центре продолжаются.

Федеральным органам исполнительной власти приказано организовать помощь и поддержку соответствующим службам.

Кроме того, глава МЧС обратил внимание на то, что "Есть риски взрывов и другие опасности". Он также поставил задачу оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим и сформировать комплексные медицинские бригады.

В настоящее время два воздушных судна, оперативная группа, спасатели и психологи Сибирского регионального центра МЧС России находятся в готовности к вылету в Кемерово для оказания помощи в ликвидации последствий крупного пожара в торговом центре, сообщает пресс-служба МЧС.

Вертолёт Ми-8 и транспортный самолёт Ил-76 приведены в готовность к вылету из Красноярска в Кемерово. В Кемерово командируются оперативная группа, служба психологической помощи и 40 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.

По словам заместителя начальника Сибирского регионального центра МЧС России (по государственной противопожарной службе) генерала-майора Александра Еремеева, "Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания. Это существенно осложнило работу пожарных – где искать людей, сколько их? Ситуацию усугубляет сильная задымлённость».

Силы спасателей будут задействованы в помощь пожарным на разборе сгоревших конструкций здания, что позволит избежать повторного возгорания. Специалисты Сибирского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России присоединятся к кемеровским коллегам. Поддержка и профессиональное сопереживание сейчас требуется многим десяткам кемеровчан, прежде всего, пострадавшим, их родственникам, и невольным участникам крупного пожара.