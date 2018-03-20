В Кузбассе реализуется проект рекреационной зоны на отвалах угольного разреза

В Кузбассе ученые Кемеровского государственного сельскохозяйственного института разрабатывают для разреза "Березовский" проект рекреационной зоны на внешних отвалах угледобывающего предприятия ЗАО "Стройсервис", сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на завкафедрой природообустройства и химической экологи КСХИ Марину Яковченко.

Проект будет реализован на отработанном участке недр в Прокопьевском районе. На отвалах разреза "Березовский" на этапе биологической рекультивации будет проведена разбивка лесопарковой зоны с деревьями благородных хвойных и лиственных пород.

К настоящему времени на участке будущей рекреационной зоны уже проведен подготовительный этап технической рекультивации — засыпки выработанного пространства — в объеме 7,5 млн кубометров стоимостью 200 млн рублей. Этой весной начнется ландшафтное планирование, восстановление плодородного слоя почвы с последующей посадкой деревьев и трав.

Согласно проведенным институтом испытаниям, после завершения всех работ восстановленная территория зоны отдыха не будет представлять опасности как для окружающей среды, так и для людей.

По словам заместителя технического директора ЗАО "Стройсервис" по экологии и недропользованию Сергея Малахова, проекты отработки месторождений угольных предприятий "Стройсервиса" предусматривают проведение рекультивации промышленных отвалов на площади 4,8 тыс. га. Основные объемы работ по рекультивации земель, нарушенных угольными предприятиями, запланированы долгосрочной программой с 2019 года, инвестиции оцениваются в 1,7 млрд рублей.