В Кузбассе почти вдвое вырос внешнеторговый оборот

В 2017 году внешнеторговый оборот Кузбасса вызрос на 43,7% по сравнению с показателями 2016 года и составил $14,5 млрд, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области со ссылкой на данные Сибирского таможенного управления. Экспорт товаров из Кузбасса в 2017 году увеличился на 44,5% и составил $13,9 млрд.

Рост экспорта произошел в результате увеличения поставок угля в стоимостном выражении на 43%, в натуральном – на 3,1 %, кокса — в 3,7 раза и в 2 раза соответственно, нефтепродуктов — в 1,8 раза и 1,5 раза, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали – в 1,6 раза и на 11,1%.

Импорт увеличился на 28,8 % и составил $0,6 млрд. Рост обеспечен, в основном, за счет увеличения поставок машин и оборудования на 16,8%.

Основными торговыми партнерами, на долю которых совокупно пришлось более половины всего оборота за прошлый год, стали Тайвань, Республика Корея, Япония, Турция, Украина и Великобритания. Суммарный товарооборот Кемеровской области с этими странами увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом.