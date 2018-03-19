В Кузбассе около 3 тыс. бюллетеней признаны недействительными из-за выявленных фактов вброса

Вчера в Кузбассе сотрудники полиции начали проверку работы двух избирательных участков в в Междуреченске и Новокузнецке из-за возможных вбросов.

Ящики для голосования на на участках N509 в Междуреченске и N766 Новокузнецка были опечатаны, сообщил журналистам глава областного избиркома Юрий Емельянов.

По его словам, факты вброса на двух избирательных участках подтвердились и результаты на них аннулированы.

Между тем, по данным наблюдателей, подготовленных штабами Алексея Навального, в Кузбассе зафиксировано большое расхождение по явке: 57% штаба против 75% ЦИКа. 15% наблюдателей в Кузбассе было удалено с участков.

Причем, по сообщению юриста ФБК Ивана Жданова, в Кемерове наблюдателей Навального старались не допускать на участки вне зависимости от того, кто выдал направление.

Кроме того, сторонники Алексея Навального опубликовали несколько роликов из различных регионов России видео с избирательных участков Кузбасса, на которых сотрудники комиссий вбрасывают бюллетени в ящики для голосования.