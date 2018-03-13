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В Кузбассе открывается выставка «Русский военный мундир николаевской эпохи»

Сегодня в Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества состоится презентация выставки графики «Русский военный мундир николаевской эпохи» из фондов Российской государственной библиотеки искусств (г. Москва). 

В экспозиции представлены копии цветных литографий из уникального издания «Историческое описание одежды и вооружения российских войск». Над этим многотомным трудом в течение двадцати двух лет работали лучшие художники-баталисты. 

Иллюстрации из фондов Российской государственной библиотеки искусств, представленные на выставке, имеют особую ценность. Они являются фрагментами одного из императорских экземпляров и представляют собой не разрозненные, а собранные в главы по хронологическому принципу листы.

Экскурсию по выставке проведет главный библиограф Российской государственной библиотеки искусств И.М.Ермолаева.

Презентация начнется в концертной программой, включающей вокальные и танцевальные номера, показательное выступление юнармейцов Поста №1. В презентации примут участие воспитанники губернаторских учебных заведений.

Выставка посвящена 10-летию со дня образования Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества и будет работать до 3 апреля.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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