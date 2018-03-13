В Кузбассе разрабатывают фитобиотики из сибирских трав

В Кузбассе учёные Кемеровского государственного сельскохозяйственного института разрабатывают фитобиотики из сибирских трав и технологию их производства, сообщает ТАСС.

Разработка была представлена на выставке Всероссийского форума сельхозпроизводителей, который проходил в Краснодаре 11 — 12 марта. В форуме участвовали делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.

Автор проекта магистрант института Дарья Латышева. Ранее сообщалось, что исследователи выиграли грант. Проект рассчитан на три года. На реализацию проекта выделили 375 миллионов рублей. Из них 250 миллионов из федерального бюджета, а 125 миллионов — внебюджетные средства.

Занимаются разработкой добавки восемь докторов, а также 20 кандидатов наук, 20 студентов и аспирантов Кемеровского сельхозинститута.

Фитобиотики, которые используют сегодня — это однокомпонентные лекарства. В лаборатории же планируют создать препарат, содержащий в себе сразу 20 лечебных компонентов растений. Примечательно, что все они растут в Кемеровской области.

Поставить препарат на поток планируют уже в 2019 году. Потенциальные потребители фитобиотиков будут являться предприятия по производству кормов и животноводческие предприятия регионов Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Челябинска, Свердловская, Тюменская, Курганская области, Алтайский и Красноярский края.

Органическое животноводство, для которого необходима подобная технология, позволит получать более качественную молочную и мясную продукцию. Сейчас учёные предлагают добавлять в препараты рябину, шиповник, расторопшу пятнистую, кузбасский эндемик левзею сафлоровидную и другие растения.

В настоящее время подобные добавки пока производятся только за рубежом. Они позволяют укрепить иммунитет животных и птиц, а значит — отказаться от антибиотиков, которые используют как стимуляторы роста и для профилактики различных заболеваний.