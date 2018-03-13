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В Кузбассе зарегистрированы подземные толчки

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, во вторник в 02:19 по московскому времени в Кузбассе был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,5.

Эпицентр подземного толчка имел координаты 53.68 градуса северной широты и 88.00 градуса восточной долготы и находился в 10 км западнее Междуреченска.

Ранее представители Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН отмечали, что сейсмичность в Кузбассе имеет в основном техногенный характер и связана с интенсивными горными работами. Для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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