Доля убыточных организаций в России достигла 26,3%

По данным Федеральной службы государственной статистики, доля убыточных организаций в России по итогам 2017 года увеличилась на 0,3 процентного пункта в годовом выражении и достигла 26,3%, сообщает Росбалт.

Как отмечает Росстат, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил в прошлом году 10 трлн 320,5 млрд рублей против 11 трлн 285,1 млрд рублей годом ранее.

Как уточняет ведомство, за минувший год составил 34,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 12 трлн 276,1 млрд рублей, 12,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 1 трлн 955,6 млрд рублей.