В Кузбассе открывается фотовыставка "Люди угля"

Сегодня, 6 марта, в Кемеровском областном музее изобразительных искусств, пройдет торжественное открытие известного российского индустриального фотографа Максима Мармура «Люди угля».

С 2016 года Максим Мармур по заказу СУЭК создавал индустриальную фотографическую симфонию «Люди угля». Он работал на более чем двадцати добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятиях угольной отрасли в восьми регионах России, в том числе, в Кузбассе.

Проект впервые был показан на персональной выставке Максима Мармура в рамках осеннего фестиваля PhotoVisa 2016 в Краснодаре. В апреле 2017 года они были представлены на Итальянском фотографическом профессиональном форуме FIOF в Орвието и совершили турне по другим городам Италии. Избранные фотографии серии были представлены в Москве в рамках выставки «Гордость России – шахтеры» в сентябре 2017 года.

В 2018 году выставка «люди угля» пройдет в регионах России, в Китае и других странах мира. В экспозиции в Кузбассе будет представлена наиболее полная версия серии — почти в два раза больше работ чем в Москве, в ЦДХ. Издан ее каталог.

По словам куратора выставки, искусствоведа Ирины Чмыревой: "В новой серии фотографий Максима Мармура, снятой по заказу Сибирской угольной энергетической компании, «Люди угля» — история сотрудничества людей и машин, новый симбиоз человечества и созданной им техники. Лица людей на добыче угля – лица героев, жесткие и волевые, как во время битвы. Это лица капитанов и штурманов. Первопроходцев. Эта выставка посвящена современности".

Выставка продлится до 1 апреля.