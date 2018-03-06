В Кузбассе завершено расследование уголовного дела по уклонению от уплаты налогов

В Кузбассе следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2014 года руководитель коммерческой организации, занимающейся автотранспортными услугами, уклонился от уплаты налогов на сумму более 11,6 млн рублей путем внесения ложных сведений в налоговые декларации.

Был создан фиктивный документооборот с организациями, которым якобы оказывались услуги по перевозке грузов. Сделки носили искусственно созданный характер с целью получения налоговой выгоды по НДС.

Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза. В ходе следствия обвиняемый вину не признал, ущерб, причиненный бюджету, не возместил. Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на автотранспорт предприятия на общую сумму 12 400 000 руб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.