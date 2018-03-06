В 2017 году в РФ выявлено взяток на 7 млрд рублей

По данным Национального антикоррупционного комитета, общая сумма выявленных в 2017 году взяток в РФ достигает 7 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

По информации Национального антикоррупционного комитета, «Суммы установленных взяток значительно выросли. Так, общая сумма полученных взяток по всем зарегистрированным преступлениям по статье 290 УК РФ (получение взятки) составила 6,7 млрд рублей».

Дл сравнения в 2016 году, по данным комитета, общая сумма взяток по этой статье составляла 2,3 млрд рублей, что почти в три раза меньше по сравнению с 2017 годом.