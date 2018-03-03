В очередной раз продлен срок следствия по делу ЮКОСа

Предварительное следствие по уголовному делу о хищении активов компании ЮКОС продлено еще на шесть месяцев, до сентября, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что срок следствия по «делу ЮКОСа» истекает 2 марта.

Главное следственное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело в отношении бывших руководителей и владельцев ЮКОСа о хищении активов указанной нефтяной компании, а также у государства, других организаций и их последующей легализации уже на протяжении 200 месяцев.

В настоящее время, согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС 300 тысяч евро в качестве компенсации судебных издержек и расходов.

В Совете Европы заявили, что ждут от России полного исполнения постановления Евросуда и предложили российским властям к 1 октября 2018 года составить план действий «для дальнейшего исполнения решения суда».

Точной информации о том, когда и какую сумму заплатят власти РФ, пока нет. Также не уточняется, кому будут перечислены средства.