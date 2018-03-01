Иск британской компании Lehram по продаже шахты в Кузбассе отложен на апрель

Арбитражный суд Кемеровской области отложил на 11 апреля разбирательство по иску британской Lehram capital investments ltd, оспаривающей сделку по продаже шахты "Грамотеинская" в Кузбассе, сообщает ТАСС. По мнению сделка была совершена под давлением.

Напомним, шахта "Грамотеинская" до октября 2013 года входила в состав "Евраза", затем была продана за 10 тыс. рублей британской Lehram. В декабре 2013 года угольное предприятие перешло под управление бизнесмена Александра Щукина, при этом гендиректор Lehram Игорь Рудык, гражданин Казахстана, был задержан в Кемерово за нарушение миграционного законодательства.

Через два года британская компания подала иск к Заводу по ремонту горно-шахтного оборудования о признании сделки о продаже в 2013 году шахты недействительной.

Разбирательство по делу ведется с декабря 2015 года. Согласно материалам суда, представитель истца настаивает, что сделка по продаже шахты была "совершена в отсутствие специального одобрения участника, под влиянием насилия, угрозы".

В декабре 2017 года газета Financial Times сообщила, что Lehram обратилась в Минюст РФ с требованием выплатить 500 млн долларов в качестве компенсации за убытки. Если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев, компания намерена обратиться в международный арбитраж.

В качестве третьих лиц по делу привлечены нынешний собственник шахты — кипрская компания Cyrith Holdings Limited, нотариус Виолетта Сопова и Щукин, который проходит обвиняемым по делу о вымогательстве акций другой кузбасской шахты — "Разрез "Инской".

Судебное заседание было отложено на 11 апреля, поскольку дополнительное время требуется участникам для ознакомления с поступившими возражениями Lehram на отзыв нотариуса, удостоверившей сделку по продаже угольного предприятия.

Необходимо время для подготовки возражений в письменном виде для того, чтобы опровергнуть доводы, изложенные Lehram.