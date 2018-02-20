По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), по сравнениию с предыдущим месяцем реальные доходы россиян упали в январе на 49,7%.

Реальным доходом считается средняя зарплата за вычетом обязательных платежей. Реальные доходы граждан России падают четвертый год подряд: они сократились на 0,7% в 2014 году, на 3,2% в 2015 году, на 5,8% в 2016 году и на 1,7% в 2017 году.

Росстат сообщает, что в январе 2018 года среднемесячная зарплата по стране составила 38,4 тыс. руб., что на 8,5% больше, чем годом ранее. При этом за вычетом инфляции среднемесячная зарплата выросла на 6,2% в годовом исчислении, при этом сократившись в помесячном исчислении на 25,2%.

Между тем, реальные доходы населения Кузбасса снижались в 2017 году даже быстрее, чем в среднем по России.

Реальные доходы жителей Кузбасса упали на 3,9% в январе-октябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Данные опубликованы в документах Кемеровостата. По итогам 2016-го показатель упал на 10%, по сравнению с 2015-м.

По сведениям Кемеровостата, средняя зарплата в ноябре 2017-го составила 31,8 тыс. рублей. Наибольшие доходы — выше 40 тыс. рублей — зафиксированы в добыче полезных ископаемых и финансовой деятельности.