Минюст РФ признал «иностранными агентами» 16 НКО в 2017 году

По информации министра юстиции РФ Александра Коновалова, в 2017 году Минюст РФ признал «иностранными агентами» 16 НКО, сообщает РИА Новости.

По словам Коновалова, «В прошлом году решений о включении в этот реестр было принято 16, всего на сегодняшний момент в реестре 80 организаций. Число их доходило максимально до 170. Организации, которые прекратили свою деятельность, либо утратили статус "иностранного агента" по другим основаниям в реестре не отображаются».

Напомним, в 2012 году вступил в силу закон, который обязал финансируемые из-за рубежа политические некоммерческие организации регистрироваться в качестве «иностранных агентов».

В 2013 году Минюст получил право признавать НКО «иностранными агентами» по собственному усмотрению.