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Государственный долг Кузбасса сократился на 10 млрд рублей

Государственный долг Кемеровской области за январь 2018 года снизился на 10 млрд рублей или на 17,86% — с 55,99 млрд рублей до 45,99 млрд, сообащает Авант-Партнер со ссылкой на материалы главного финансового управления области.

Снижение задолженности региона прошло только по статье «кредиты, полученные от кредитных организаций, банков», с 20,97 млрд рублей до 10,97 млрд. Всего за последние 12 месяцев государственный долг сократился на 36,8%. На 1 февраля прошлого года он составлял 62,94 млрд рублей, в том числе, по банковским кредитам 27,85 млрд рублей. Таким образом, по этой статье задолженности обязательства региона сократились в 2,5 раза.

Активное погашение долгов началось весной в июне прошлого года, когда в связи с дополнительным притоком доходов с угольных предприятий областная казна разом погасила долгов на 5,8 млрд рублей, и прошлый год бюджет был исполнен с профицитом почти в 20 млрд рублей.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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